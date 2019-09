David Silva, capitão de saída do Manchester City, adia decisão sobre novo clube

Meio-campista espanhol pode deixar o Etihad Stadium depois de dez anos defendendo as cores do clube do norte da Inglaterra

David Silva não tem pressa em decidir seu futuro a longo prazo, com o meia focado em sua última temporada no .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O jogador de 33 anos deixará o Etihad Stadium no verão, quando seu contrato atual termina após dez anos no clube.

A Goal descobriu que os representantes de Silva receberam várias ofertas, mas ele não tomou nenhuma decisão sobre seu futuro.

O clube de expansão da , Inter Miami, manifestou interesse no antigo internacional espanhol, enquanto houve ligações com mudanças no e no .

Silva também disse que estaria interessado em jogar pelo seu time local, Las Palmas, antes de se aposentar, embora atualmente eles estejam lutando perto da parte inferior da segunda divisão espanhola.

Mas seus planos estão suspensos, pois ele se concentra em sua última temporada nos campeões da Premier League.

Depois de conquistar quatro títulos de primeira divisão, duas Copas da FA e quatro Copas da Liga durante seu período no City, Silva foi capitão quando Vincent Kompany deixou o clube no verão.

Ele é uma figura influente no campo de treinamento - ajudando a nutrir os jovens talentos do clube, incluindo Phil Foden, que é visto como seu sucessor a longo prazo.

Em campo, Silva continua sendo uma parte essencial dos planos de Pep Guardiola, tendo iniciado seis dos oito jogos do City até agora nesta temporada.

Depois de uma carreira de enorme sucesso, que o levou a vencer dois campeonatos europeus e uma com a , ele também está desesperado para terminar sua carreira com um sucesso na Liga dos Campeões, a única medalha que falta em sua coleção.

Silva é visto pelos torcedores como um dos maiores jogadores de todos os tempos e tem um vínculo estreito com Guardiola após a maneira compassiva de ser tratado quando seu filho Mateo nasceu prematuramente em 2017.

Mas ele acredita que é o momento certo para terminar o seu tempo no clube.

Mais artigos abaixo

"Dez anos para mim são suficientes, é o momento perfeito", disse ele ao Daily Mail em junho. "Inicialmente, o clube estava falando de dois anos [extensão do contrato], mas eu decidi assinar outro, então terminei aos 10 anos.

"Ele completa o ciclo. É uma bela figura redonda. Nunca me vejo jogando contra o City por outro time. São dez anos - é isso!"