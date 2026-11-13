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David Raya, goleiro de destaque do Arsenal, não hesitou ao ser questionado: citou de bate-pronto uma lista surpreendente com os quatro goleiros lendários que compõem seu Monte Rushmore definitivo de todos os tempos.

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Quando você é amplamente considerado um dos melhores goleiros do futebol moderno, reduzir os maiores da história a uma lista de apenas quatro nomes não é tarefa fácil. O goleiro do Arsenal David Raya foi colocado à prova em uma rodada de perguntas e respostas rápidas no GOAL FanZone, na qual teve de escolher seu quarteto definitivo de todos os tempos.

O momento descontraído veio logo após um importante reconhecimento na carreira do espanhol: segundo dados oficiais de votação publicados pela FIFPRO, Raya conquistou sua primeira vaga na seleção mundial masculina da FIFPRO de 2026 após ser escolhido por 10.278 colegas de profissão em todo o mundo. Recém-saído desse marco, o jogador do Arsenal não demorou a lembrar as lendas que abriram caminho antes dele.

O goleiro-líbero moderno e o gigante da Champions League

Desafiado a citar de imediato quatro grandes goleiros de todos os tempos, Raya começou a lista com Manuel Neuer, veterano goleiro-líbero do Bayern de Munique. O alemão revolucionou a posição na última década e meia com seu posicionamento ousado fora da área, consolidando um legado que inclui quatro presenças anteriores na seleção mundial da FIFPRO.

Sem hesitar, Raya citou em seguida Thibaut Courtois, atual goleiro do Real Madrid. Como mostram os registros históricos da competição mantidos pela UEFA, o imponente belga marcou a era moderna da Champions League com atuações magistrais no maior palco da Europa, juntando-se a Neuer entre os grandes goleiros da atualidade.

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O eterno ícone da Itália e o “San Iker” da Espanha

Voltando-se para os grandes nomes do passado, Raya escolheu Gianluigi Buffon, ícone da Juventus e da Itália, como terceiro nome. Segundo os arquivos da FIFPRO, Buffon continua entre os goleiros mais premiados da história da organização, tendo aparecido em dez listas de finalistas mundiais e inspirado gerações de goleiros com sua presença imponente e sua longevidade no topo do futebol europeu.

Para completar sua lista, Raya escolheu alguém de seu país: Iker Casillas, capitão da Espanha na conquista da Copa do Mundo. Casillas é um dos apenas dez goleiros que integraram a seleção mundial da FIFPRO desde sua criação, em 2005, com impressionantes cinco presenças.

Quatro nomes escolhidos em tempo recorde

Ao ouvir o pedido para “citar os quatro maiores goleiros de todos os tempos”, Raya precisou de apenas uma fração de segundo para dar sua resposta com absoluta convicção: “Neuer, Courtois, Buffon, Casillas.” Embora o debate sobre quem é o número 1 definitivo vá continuar indefinidamente entre os torcedores, a resposta rápida de Raya deixa claro que o goleiro campeão do Arsenal tem em igual e altíssima consideração tanto os pioneiros que revolucionaram a posição na era moderna quanto os grandes nomes clássicos que comandavam suas áreas.