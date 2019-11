David Neres desfalca Ajax até 2020 por lesão e vira problema para a seleção

O atacante do Ajax sofreu lesão grave neste último jogo diante do Chelsea e ficará fora dos gramados até 2020

O treinador Erik ten Hag acabou de confimar, em entrevista: após sofrer contusão diante do , neste último duelo pela Liga dos Campeões, David Neres ficará fora de ação até 2020, prejudicando o Ajax na busca pela vaga nas oitavas-de-final da competição europeia.

Na partida que terminou em 4 a 4, Neres foi substituído aos 72 minutos de jogo, após o perder seus dois zagueiros expulsos. Depois do confronto, o brasileiro sentiu dores e exames confirmaram: com lesão no menisco, Neres não deve mais atuar em 2019. A contusão acontece num período importante para o jogador, já que o ponta vinha de excelentes atuações e estava presente na última convocação da seleção brasileira.

O ex-jogador do São Paulo havia ganhado mais uma chance na equipe de Tite, para atuar nos amistosos contra e , disputados na próxima semana. Sem condições de jogo, será cortado e perderá mais uma chance de consolidar como membro importante da amarelinha.

Com sete pontos, o Ajax está empatado junto com e Chelsea na briga por uma vaga nas fases finais da Liga dos Campeões, e cada ponto é relevante nessa disputa. No entanto, o clube holandês deverá jogar as partidas decisivas contra Valencia e sem poder contar com David Neres, uma de suas estrelas.