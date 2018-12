David Neres admite ter ficado emocionado ao conhecer ídolo Robben

O jovem atacante brasileiro deve enfrentar o holandês mais uma vez nessa quarta-feira (12)

David Neres tem sido um dos destaques do Ajax desde que chegou ao time de Amsterdã. Uma das referências que o ajudou a pensar e entender o futebol de maneira a desenvolver seu talento foi o veterano craque Arjen Robben. Os dois se enfrentaram pela primeira vez na fase de grupos dessa Champions League e Neres falou sobre a oportunidade de conhecer o ídolo do time da Bavária.

"Eu fiquei emocionado ao conhecer o Robben. Joguei contra ele na Champions League. Ele é um cara que sempre acompanhei pela televisão e gostava do futebol dele. É um espelho para mim pelo futebol que tem. Jogar contra ele foi um grande sonho realizado", disse o jovem do Ajax.

Nessa temporada, David atuou em 25 partidas. Marcou quatro gols e deu oito assistências. Constantemente ele vem sendo especulado fora do time da capital holandesa, especialmente em times da Premier League, o campeonato inglês.

Tanto Ajax quanto o Bayern de Munique já estão classificados para a próxima fase da Champions League. Os dois times se enfrentam nessa quarta-feira (12), às 18h (de Brasília), na Amsterdam Arena para decidir quem fica com o primeiro lugar do grupo.

(Foto: ProShots)

O brasileiro tentará repetir a boa atuação que teve na Allianz Arena, quando o Ajax arrancou um empate na casa dos alemães. Neres falou sobre a emoção de jogar contra um clube gigante que sempre acompanhou pela TV.

"Foi bem marcante a gente jogar contra o Bayern de Munique, que via sempre pela TV no estádio deles e ainda levar um bom resultado. Fiz um ótimo jogo e fui elogiado pelo pessoal do clube e fiquei muito satisfeito. Jogar a Champions League era um desejo de criança que eu tinha", falou o brasileiro.