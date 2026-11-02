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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

David Moyes manda recado contundente! Jack Grealish fica de fora NOVAMENTE contra o Newcastle, e técnico do Everton mantém posição após infração em treino

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Jack Grealish ficou fora da lista de relacionados do Everton pela segunda partida consecutiva, enquanto o técnico David Moyes mantém uma postura rígida em relação às regras disciplinares no Goodison Park. O jogador da seleção inglesa não integrou o grupo que viajou para enfrentar o Newcastle United pela Premier League na noite de segunda-feira.

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Grealish segue enfrentando consequências disciplinares

O Everton tomou a importante decisão de deixar Grealish em casa para o confronto decisivo contra o Newcastle United pela Premier League. O ponta de 31 anos, atualmente em seu segundo empréstimo de uma temporada junto ao Manchester City, está no centro de uma questão disciplinar após não comparecer a um treino marcado para a última segunda-feira. A nova ausência vem depois de ele ter ficado fora da equipe na vitória do clube sobre o mesmo adversário pela Copa da Liga Inglesa, na semana passada, o que sugere que a direção ainda não está pronta para reintegrar o jogador criativo ao elenco principal.

Embora o clube tenha inicialmente apontado uma “doença” como motivo de sua ausência na derrota por 2 a 0 para o Arsenal, em 24 de outubro, a situação se agravou quando ele faltou a um treino sem permissão pouco depois. Segundo relatos, o jogador da seleção inglesa permaneceu em Merseyside para trabalhar individualmente sua condição física em Finch Farm, centro de treinamento do clube. Antes desses episódios, Grealish vinha sendo presença constante entre os titulares, com quatro jogos consecutivos desde o início, mas agora enfrenta um caminho incerto para voltar à equipe enquanto busca recuperar a forma física longe do grupo principal.

Moyes defende os padrões do clube

O técnico do Everton manifestou apoio às medidas internas tomadas contra o jogador emprestado. Após a recente vitória pela copa, Moyes deixou claro que os princípios do clube não seriam comprometidos por ninguém, independentemente de sua importância ou talento. “Vocês provavelmente sabem que não vou dar detalhes. É uma decisão do clube, e eu a apoio. É algo sobre o qual não quero falar muito”, explicou Moyes ao Daily Mail. A postura firme do treinador evidencia o desejo de manter uma cultura de responsabilidade em um elenco que ele descreve como limitado em opções, mas de grande dedicação.

“Uma coisa que o Everton tem são valores muito sólidos. Todos os jogadores seguem esses valores e os aceitam, dentro e fora de campo. Nesse sentido, acho que os jogadores fizeram um trabalho brilhante”, acrescentou o escocês. Ele também ressaltou a importância da humildade no grupo e afirmou que não há espaço para desculpas na busca por resultados, apesar de contar com um elenco relativamente pequeno.

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Intensifica-se o escrutínio sobre a vida de Grealish fora de campo

A ausência de Grealish no treino coincidiu com relatos sobre suas atividades durante uma pausa recente. Surgiram informações de que o ponta passou duas noites em festas e consumindo bebidas alcoólicas em Londres e Wilmslow. Segundo esses relatos, as saídas ocorreram após a premiação Pride of Britain, quando ele foi visto em um bar de karaokê e, mais tarde, em um pub, acompanhado de vários companheiros de equipe e ex-colegas. Embora o clube não tenha relacionado oficialmente esses relatos à sua ausência da equipe, eles aumentaram o escrutínio sobre sua conduta profissional durante o empréstimo.

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Após voltar ao Everton no verão, Grealish fez sete partidas até agora, mas a recente sequência de acontecimentos interrompeu completamente seu embalo. O Everton atravessa um período difícil da temporada, e perder um jogador criativo importante como Grealish é um golpe para suas opções de ataque.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”