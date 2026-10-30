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O técnico do Everton, David Moyes, deixou Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City, fora da lista de relacionados por uma infração disciplinar e viu sua equipe vencer o Newcastle United por 3 a 1 na noite de quinta-feira. Apesar da ausência do ponta inglês no Hill Dickinson Stadium, o Everton avançou com tranquilidade às quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

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Ausência não autorizada em treino leva a corte

Segundo o talkSPORT, o meia de 31 anos foi cortado do confronto da quarta fase após faltar, sem autorização, a um treino recente do Everton. Grealish já havia ficado de fora da derrota por 2 a 0 para o Arsenal pela Premier League no fim de semana passado, embora dirigentes do clube tenham atribuído aquela primeira ausência a uma doença. Em campo, os gols de James Garner, Hayden Hackney e Thierno Barry tornaram insuficiente o gol marcado por Dan Burn para os visitantes no fim da partida.

Comunicado do clube confirma punição disciplinar

Antes do confronto do fim de semana passado com o Arsenal, o atacante havia integrado o elenco em todos os jogos desde que retornou a Merseyside perto do fim da janela de transferências de verão. Nesse período, foi titular em três partidas da liga e entrou como substituto em outras duas, além de ter disputado 77 minutos na vitória sobre o Wolves pela terceira fase da copa no mês passado.

Ao confirmar a ausência dele e do defensor Jarrad Branthwaite antes do início da partida de quinta-feira, o Everton escreveu em uma publicação no X: "Jarrad Branthwaite segue afastado pelo segundo jogo consecutivo devido ao protocolo de concussão, enquanto Jack Grealish não está disponível para ser relacionado por uma infração disciplinar do clube."

Segundo empréstimo a Merseyside enfrenta turbulência

Após chegar ao Manchester City vindo do Aston Villa por 100 milhões de libras em 2021, o jogador da seleção inglesa foi emprestado ao Everton pela primeira vez na temporada passada e somou dois gols e seis assistências em 20 partidas antes de sofrer uma lesão no pé, em janeiro, que encerrou sua temporada.

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Depois de se recuperar durante o verão, ele entrou no decorrer da derrota de seu clube de origem por 3 a 0 para o Arsenal, em Wembley, pela Community Shield em agosto, e da vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth na rodada de abertura da liga, antes de acertar um segundo empréstimo ao Everton antes do fechamento da janela de transferências.

Fleetwood é o adversário nas quartas de final

Enquanto Grealish agora precisa trabalhar para recuperar a confiança de Moyes antes do retorno do Everton à Premier League, seus companheiros foram beneficiados por um sorteio favorável nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O Everton viajará ao Highbury Stadium para enfrentar o Fleetwood Town, da quarta divisão, que surpreendeu o Arsenal nos pênaltis para chegar às quartas. Se não subestimar o adversário, o Everton terá uma boa chance de alcançar as semifinais.