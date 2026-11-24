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David Moyes fez duras críticas aos jogadores do Everton depois que uma noite que deveria ser de comemoração terminou em desastre no Gtech Community Stadium. Em uma partida de recorde para o experiente escocês, o time foi goleado por 4 a 0 por um Brentford eficiente.

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Noite de recorde termina mal

Moyes fez história na segunda-feira ao comandar o Everton pela 593ª vez, mas a ocasião foi completamente ofuscada por uma atuação sem poder ofensivo . O Everton foi inferior desde o apito inicial diante de um Brentford cheio de energia, que acabou conquistando sua maior vitória nesta campanha da Premier League sem dificuldades. O resultado deixa Moyes diante de perguntas difíceis sobre a falta de reação de seu time em uma noite tão importante para ele.

"Não há muito o que dizer, não é?", disse Moyes. "Não jogamos bem. O Brentford jogou bem. Tivemos um pouco de azar nos gols, o que fez parecer que foi ainda pior do que realmente foi. Mas não jogamos bem. Foi muito, muito diferente de nós. Não tenho do que reclamar dos jogadores, eles vinham jogando muito bem até agora, mas hoje simplesmente pareceu que não estávamos ligados, seja qual for o motivo. Não tenho essa resposta."

Moyes não aceita desculpas

A derrota foi um raro momento ruim em uma temporada na qual o Everton vinha dando sinais de estabilidade, mas Moyes deixou claro que não deixará uma queda tão grande de rendimento passar despercebida. Ele exigiu uma reação imediata de um elenco que pareceu travar sob os refletores em Londres. O treinador insistiu que, apesar dos desvios nos primeiros gols, a atuação como um todo ficou muito abaixo do nível exigido.

Ao comentar a pesada derrota, Moyes fez um último alerta aos jogadores sobre o que apresentaram em campo. "A atuação de hoje não tem desculpa. Eles merecem minhas críticas pelo modo como jogaram, porque espero muito mais", afirmou.

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Expulsão de Tarkowski agrava situação

Qualquer esperança de reação sofreu um duro golpe aos 40 minutos, quando James Tarkowski foi expulso por uma entrada perigosa em Yehor Yarmolyuk. Inicialmente, o árbitro mostrou o cartão amarelo, mas uma revisão do VAR evidenciou a gravidade da entrada com as travas da chuteira na canela do jogador do Brentford. A expulsão do capitão foi um golpe do qual o Everton não se recuperou, sem oferecer resistência significativa no segundo tempo.

Moyes admitiu que, depois de ver as imagens, não pôde contestar a decisão de mandar seu zagueiro mais cedo para o vestiário. "Minha primeira impressão foi de que não era para vermelho", explicou o escocês. "Mas, depois de ver de novo, percebo que a chuteira dele está um pouco mais alta do que eu gostaria, então consigo entender a decisão."

Everton sofre desfalque importante antes do clássico de Merseyside

O Everton terá um grande problema na defesa antes do clássico de Merseyside de domingo: o zagueiro Tarkowski, peça importante do time, está fora por suspensão do acirrado confronto em casa contra o grande rival Liverpool. A perda de seu líder defensivo é um duro golpe para o Everton, que se prepara para receber o Liverpool em um dos jogos de maior rivalidade da Premier League. Enquanto isso, a rodada do fim de semana começa em grande estilo um dia antes: no sábado, o Brentford vai a Old Trafford enfrentar o Manchester United em outro confronto interessante da primeira divisão.