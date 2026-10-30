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Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Traduzido por

David Moyes apoia totalmente a decisão do Everton de barrar Jack Grealish por “violação da disciplina do clube” em vitória pela Copa da Liga Inglesa

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David Moyes manifestou total apoio à decisão do Everton de deixar Jack Grealish fora da lista de relacionados após uma grave infração às normas disciplinares do clube. O jogador da seleção inglesa foi uma ausência de destaque na vitória do Everton sobre o Newcastle United pela Copa da Liga Inglesa, depois de, segundo relatos, faltar a um treino sem autorização.

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Medida disciplinar atinge Grealish em Goodison

A classificação do Everton para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa ficou em segundo plano após o afastamento repentino e sem cerimônia de Grealish. O clube confirmou a ausência do ponta em um breve comunicado, citando uma infração disciplinar que deixou Moyes com o elenco desfalcado para o importante jogo da copa. Dirigentes do clube já haviam manifestado preocupação com o profissionalismo do jogador antes de autorizar seu segundo empréstimo pelo Manchester City, e esses receios parecem ter se confirmado.

A situação chegou a um ponto crítico quando Grealish, segundo relatos, desapareceu sem dar notícias e faltou a um treino marcado sem autorização. Para um clube desesperado para encerrar um longo jejum de títulos, dirigentes do Everton consideraram o momento dessa distração particularmente inoportuno. Apesar dos problemas extracampo, o Everton venceu o Newcastle por 3 a 1 e garantiu um confronto com o Fleetwood Town.

Moyes encerra perguntas sobre Grealish

Depois de ver sua equipe garantir uma vaga nas quartas de final, Moyes deixou claro que apoia a postura firme da diretoria, mas não pretende alimentar a polêmica extracampo. Questionado por jornalistas na entrevista coletiva após o jogo sobre o que havia acontecido, o escocês rapidamente encerrou o assunto e orientou a imprensa a procurar os responsáveis pela decisão no clube.

“Vocês provavelmente sabem que não vou dar detalhes. É uma decisão do clube. Apoio a decisão, mas é uma decisão do clube. É algo sobre o qual não quero falar muito. É ao clube que vocês devem recorrer”, afirmou Moyes.

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De jogador de confiança a afastado em Merseyside

A ausência de Grealish marca mais um revés frustrante em seu turbulento retorno a Merseyside. O jogador da seleção inglesa perdeu a derrota por 2 a 0 para o Arsenal, pela Premier League, no último fim de semana, devido a uma doença, e agora foi afastado por motivos extracampo. Antes desse episódio, Grealish vinha sendo presença constante no elenco de Moyes, com seis partidas disputadas nesta temporada.

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02 de nov. de 2026

EVE

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Moyes, que tem defendido abertamente o jogador de 31 anos, agora se vê em uma posição difícil depois de depositar tanta confiança no atacante. O treinador havia ajudado Grealish a recuperar a boa forma após um período difícil sob o comando de Pep Guardiola no Etihad Stadium, o que torna essa nova falha de comunicação ainda mais frustrante para o experiente técnico escocês.

Futuro incerto para o jogador emprestado pelo City

Sem ele, o Everton venceu o Newcastle United com tranquilidade e garantiu uma vaga entre os oito melhores da competição. Grealish agora enfrenta um grande desafio para reconquistar a confiança do treinador e da diretoria. Enquanto o Everton volta imediatamente suas atenções para a exigente campanha na Premier League, o futuro imediato do ponta segue cercado de incertezas. Ainda não está claro quando o atacante afastado poderá voltar a treinar com o elenco principal e a ser considerado para os jogos, especialmente agora que a equipe demonstrou ser capaz de jogar bem sem ele em campo.