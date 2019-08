David Luiz vibra com vitória em estreia pelo Arsenal e explica saída do Chelsea

Zagueiro revelou conversa com Frank Lampard e enalteceu boa recepção no Emirates Stadium

David Luiz estreou com vitória pelo e diante da torcida dos Gunners, no triunfo por 2 a 1 sobre o , na manhã deste sábado (17), no Emirates Stadium, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro quer fazer história no clube londrino, após ter deixado o no último dia da janela de transferências.

Após o jogo, o zagueiro deu entrevista à ESPN e explicou os motivos de ter trocado o azul pelo vermelho de Londres.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

"Ele tinha um plano diferente para o ano. De uma forma honesta, (Lampard e eu) conversamos. Ele deixou claro que tinha uma ideia um pouco diferente da minha. Tive a oportunidade de receber a proposta do Arsenal, que é um grande clube. Continuo com todo o respeito pelo Chelsea. Nunca é fácil para as pessoas entenderem tudo que se passa, mas acho que a minha decisão foi em prol de respeitar também o Chelsea, respeitar o treinador novo que queria implantar uma filosofia diferente no clube. Então decidi rumar para essa nova viagem, essa nova casa, onde vou tentar fazer tudo para brilhar aqui também", disse.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

David Luiz vibrou pelo primeiro jogo como titular do Arsenal e destacou o carinho recebido no clube. "(É) um novo desafio na minha carreira, onde eu tomei a decisão de lutar por coisas novas. Desfrutei da melhor maneira possível. Acho que fui muito bem recebido desde o primeiro dia", afirmou.

"Tive a oportunidade hoje de estrear, sentir o calor dos fãs, que estiveram me apoiando do início ao fim. Foi bom para coroar tudo isso, esse início, com uma bela vitória contra um time que é sempre muito difícil, um time muito físico, típico da Premier League", finalizou.