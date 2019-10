David Luiz vê Flamengo puxando evolução no Brasil: "qualidade está crescendo"

O zagueiro do Arsenal afirma que não tem planos de voltar ao Brasil e que está focado no time londrino

David Luiz está certo de que seu futuro é no , se dizendo relutante para voltar ao mesmo com algumas especulações sobre isso. O zagueiro deixou o há poucos meses para assinar com os Gunners, onde tem dois anos de contrato.

Mesmo com pouco tempo, a liderança do brasileiro já é considerada vital para o time inglês, principalmente após certas acusações de que o Arsenal não tinha esse tipo de referência. Com isso em mente, David Luiz não pensa em qualquer outro desafio se não vencer títulos com o novo clube.

Sobre uma possível volta ao Brasil, ele disse à ESPN Brasil que não pensa nisso: "Eu, hoje, não tenho essa pretensão, não tenho isso como objetivo mas a gente nunca sabe. O futebol vai muito rápido. O que me deixa feliz é ver a qualidade do futebol brasileiro. Você vê o Jorge Jesus com o e os grande jogadores voltar como o Filipe Luis, Rafinha, como o Gerson, que voltou e ninguém sabia dele, mas ele é um jogador top e está podendo mostrar isso pra todo mundo. Como o Gabigol que está voltando a brilhar como sempre brilhou no início da carreira no ".

O brasileiro completou dizendo que fica muito feliz com o nível futebol brasileiro, que segundo ele está "mudando e crescendo", mas ele reitera: "Sou sincero em dizer que hoje eu não tenho pretensão, tenho contrato de dois anos com o Arsenal. Tenho minhas ambições, meus objetivos aqui dentro do Arsenal, por isso que vim pra cá. Mas a gente nunca sabe do futuro".

Recentemente, David Luiz afirmou que o Arsenal pode vencer a Premier League e fazer frente ao e ao . E sua intenção é tentar ajudar os Gunners a conseguir uma consistência que não o time não teve nos últimos anos para atingir esse objetivo.

"Para mim, se você começa alguma coisa, e nós acabamos de começar a Premier League e todas as outras competições, e se você não acredita que pode vencer os campeonatos então é melhor não começar nada na sua vida", afirmou o zagueiro.

David Luiz não ficou nem no banco de reservas do Arsenal na vitória do time por 3 a 2 contra o Vitória Guimarães, de , nesta quinta-feira (24), pela . Poupado por Unai Emery, ele deve voltar ao time no derby do fim de semana contra o Crystal Palace, pela Premier League.