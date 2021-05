David Luiz vai sair do Arsenal: qual deve ser o destino do zagueiro?

O defensor dos Gunners ficará livre no mercado: seu contrato termina na final da temporada

David Luiz vai deixar o Arsenal no final da temporada.

O brasileiro passou os dois últimos anos no Emirates Stadium, após ser comprado do Chelsea em 2019, por oito milhões de euros. Seu contrato vai apenas até o final da temporada 2020-21: o zagueiro ficará livre no mercado para negociar com outros clubes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo informações apuradas pela Goal, David Luiz e Arsenal terminarão a relação em bons termos: ambas as partes se reuniram no CT do clube e concordaram que a não-renovação do vínculo seria o melhor caminho a tomar. O desejo do jogador, então, é atuar por outra equipe, começando já à partir do segundo semestre de 2021.

Os Gunners estariam gratos pelas contribuições do zagueiro e ainda acreditam que ele pode render em alto nível, mas a comissão técnica do clube, liderada pelo treinador Mikel Arteta, prefere focar em nomes mais jovens como William Saliba e Gabriel Magalhães.

Agora, obviamente outra pergunta ganha mais força: qual será o destino de David Luiz?

Qual será o destino de David Luiz?

Fora do Arsenal, David Luiz ainda pode ficar na Inglaterra: caso reduza o salário, obviamente, o jogador pode atuar em um clube menor da Premier League, já que nesse momento, parece improvável que um time do tradicional "big six" feche a sua contratação.

Ainda com mercado em centros alternativos da Europa, tem outras possibilidades: o próprio atleta já declarou que gostaria de atuar novamente pelo Benfica antes de se aposentar. Seria, porém outro investimento pesado para um clube que já tem uma folha salarial até mesmo acima de sua realidade nesse momento.

Outra possibilidade que aparece é a MLS: rumores apontam que o dono do Inter Miami, David Beckham, teria interesse em contar com David Luiz em sua equipe. Assim, o veterano poderia repetir o movimento de outras estrelas e assinar um contrato mais lucrativo em ligas como a Major League Soccer ou no futebol chinês.