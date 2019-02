David Luiz, Sarri bolado e até site pornô: confira os melhores memes da goleada do City no Chelsea

Sky Blues atropelaram o time de Londres com incrível vitória por 6 a 0

O Manchester City atropelou o Chelsea nesta tarde pela Premier League. No massacre dos Sky Blues, com apenas 25 minutos de jogo, o placar já apontava 4 a 0 a favor do time de Pep Guardiola.

Com a vitória por 6 a 0, o City reassumiu a liderança da Premier League com 65 pontos, mesma pontuação do Liverpool, segundo colocado, que tem um jogo a menos. Os Sky Blues levam vantagem no saldo de gols: 54 contra 44. O Chelsea, por sua vez, é o sexto, com 50 unidades, uma a menos que o Manchester United, que ocupa o quarto lugar.

E como não poderia ser diferente, a goleada rendeu em muita zoeira nas redes sociais, sendo David Luiz um dos principais alvos, com lembranças ao 7 a 1 sofrido pelo Brasil para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014.

Confira as melhores galhofas com a goleada na Premier League:

Pra quem tá perguntando onde tá passando Manchester City x Chelsea, tá passando no Xvideos. — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 10, 2019

MANCHESTER CITY 6 x 0 CHELSEA







David Luiz baixou de 7 pra 6 — Tafael Medeiros (@TafaelMedeiros) February 10, 2019

Sarri planejando o jogo contra o Manchester City pic.twitter.com/msVoigTxdQ — e (@blaugrnalvent) February 10, 2019

Eu vendo o M. City X Chelsea aos 32' #PremierLeagueNaESPN pic.twitter.com/gRvavHWbdI — torcedor de sofá ® (@gambirazio07) February 10, 2019

Sarri dps da derrota do Chelsea pic.twitter.com/9zqxoP3Mxo — Danilo Ribeiro (@jDaniloRibeiro) February 10, 2019

‘Eu só queria poder dar uma alegria para o povo’ - David Luiz pic.twitter.com/lzHSPVf7SE — Artilheiro FC (@ArtilheiroFC1) February 10, 2019

Chelsea's defence against Man Citypic.twitter.com/aqpGLGmGhM — Troll Football (@TrollFootball) February 10, 2019

David Luiz dps desse jogo pic.twitter.com/VuDbGom3Ew — Yuri (@yuridavan) February 10, 2019

Foi assim que terminou o jogo de hoje.



Rage Quit Chelsea. pic.twitter.com/FZDVz5r4Hp — E-Flix (@E_Flix_) February 10, 2019

Chelsea parecia a seleção brasileira no 7-1, cada tweet um gol. pic.twitter.com/TxvHeXRROB — Red Devils BR (@ILoveUnitedBR) February 10, 2019

It all makes sense nowhttps://t.co/7Jh3bBFMQr — Troll Football (@TrollFootball) February 10, 2019