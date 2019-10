David Luiz responde às críticas no Arsenal: "venci mais que muita gente"

Zagueiro explica seu estilo dentro das quatro linhas e cutuca companheiros de profissão: "não me escondo"

Campeão por onde passou ao longo de sua carreira, David Luiz, zagueiro do , rebateu os críticos sobre o seu desempenho em campo e lembrou as conquistas que carrega no currículo.

O brasileiro é questionado por se arriscar no ataque e também por falhas em momentos cruciais nas partidas. Em entrevista à Sky Sports, David Luiz explicou seu ponto de vista.

Acompanhe a Serie A ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

"As pessoas assistem televisão e têm seus próprios clubes, e falam por seus clubes. Na ganhei tudo, na e em também", afirmou.

"No final, arrisco um passe em que eu quero que meu time marque ou fazer um passe fácil e não mudar o jogo, não sou eu. Nunca serei eu, quero jogar para vencer e fazer meu time vencer", analisou.

"Ter um reputação ou não, as pessoas podem dizer o que querem. Eu os respeito, mas se você pegar meus números e estatísticas, ganhei mais que outros", completou.



(Foto: Getty Images)

David Luiz destacou sua personalidade dentro das quatro linhas e aproveitou também para alfinetar. "Nunca vou me esconder. Joguei com muitos jogadores em minha carreira que não têm personalidade, se escondem, não querem a bola para não errar. Eles têm medo de jogar futebol", afirmou.

"Minhas ações e minha vida, eu tento viver de maneira honesta. Vou ganhar algumas coisas, vou perder outras, mas nunca quero perder meu caráter e a maneira como amo o futebol. Eu jogo futebol porque eu amo. Caso contrário, é melhor parar e fazer outra coisa", completou.

O zagueiro, que se juntou ao Arsenal no início desta temporada, voltou a afirmar o desejo de colocar os Gunners no caminho dos títulos.



(Foto: Getty Images)

"O que posso dizer sobre o Arsenal é que temos a oportunidade de fazer esse clube brilhar novamente. Como? Trabalhando duro e ganhando títulos. Isso tem que ser a mentalidade", disse.

Mais artigos abaixo

"Eu não gosto de começar algo e apenas 'vamos lutar pelo top quatro', ou 'nosso time quer vencer apenas uma copa'. Não. Meu time, quando vejo os jogadores e o clube, quando vejo os torcedores e a vibração, esse clube tem a oportunidade de lutar por tudo. É o meu eoxigênio todos os dias, quero lutar", finalizou.

O Arsenal é o quinto colocado da Premier League e recebe o neste domingo (27), pela décima rodada.