David Luiz promete cortar o cabelo caso se torne treinador

Zagueiro revela que pensa em se tornar treinador, mas diz que cortaria seu cabelo para isso; companheiros protestam contra um David Luiz sem cachos

Após péssimas atuações depois da volta do futebol na Inglaterra, David Luiz parece estar aos poucos se reencontrando no . No último final de semana, ele foi um dos grandes destaques dos Gunners na semifinal da FA Cup, contra o , que terminou com vitória por 2 a 0 da equipe de Mikel Arteta. Mas aos 33 anos, o zagueiro já está olhando para o futuro e pensa em ser treinador. Porém, revelou que, para isso, terá que cortar os cabelos, chocando alguns companheiros.

Com mais um ano de contrato com o Arsenal, David Luiz já disse que pretende voltar ao Benfica - que acabou de acertar o retorno de Jorge Jesus - antes de encerrar sua carreira. Assim, é provável que o brasileiro jogue pelo menos por mais dois anos antes de pendurar as chuteiras.

Mas quando esse momento chegar, o ex-jogador de e disse que pensa seriamente em se tornar treinador ou assumir algum cargo de gerência no futebol, para que possa passar um pouco de sua experiência nos gramados para os futuros craques.

Mas a grande dúvida de David Luiz não está em sua capacidade de ser treinador ou nos desafios da profissão, mas sim, em seus cabelos.

O zagueiro disse que para assumir uma posição como essa, teria que se livrar de seus cachos, sua marca registrada. Ele se mostrou disposto a isso, apesar do protesto de seus companheiros de equipe.

“Colocaria um terno e cortaria meu cabelo. Eu não posso ser treinador com esse cabelo, ninguém vai me respeitar!”, disse o brasileiro em evento promovido pela Esquire, no lançamento do novo uniforme do Arsenal.

Mas Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac e Hector Bellerin prontamente rechaçaram a ideia.

"Você, cortar o cabelo?!", respondeu Lacazette em tom de brincadeira. “Eu não acho que David realmente cortaria o cabelo. Ele não pode, é o David! Eu acho que ele ficaria melhor com o cabelo”, completou Kolasinac.

Bellerin concordou com a dupla. “De jeito nenhum. Ele não seria mais David Luiz. Ele seria outra pessoa", brincou o lateral espanhol.

Mas enquanto ainda tem seus cachos, David Luiz espera garantir o título da . Com o Arsenal fora das competições europeias na próxima temporada, os Gunners voltam as atenções para a grande final da competição, contra o Chelsea, com transmissão exclusiva do DAZN. E se David Luiz tiver mais uma atuação como teve contra o City, o Arsenal pode seguir sonhando com o título.