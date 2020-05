David Luiz, Matic, Quaresma... Dá para montar um time de admiradores de Jesualdo e Jesus

Treinadores portugueses colecionam tantos elogios de ex-comandados que deu até para montar uma equipe do goleiro ao atacante

Depois do sucesso de Jorge Jesus no , o decidiu também apostar num experiente treinador português e trouxe Jesualdo Ferreira para a temporada 2020.



Além das óbvias semelhanças de serem compatriotas trabalhando no , Jesus e Jesualdo têm outra coisa em comum: são muito admirados por antigos comandados.



O fã-clube dos portugueses é tão grande que deu até para montar um time do goleiro até o atacante. Confira abaixo!



Goleiro: Júlio César



O ex-goleiro de Flamengo, e seleção trabalhou com Jorge Jesus já no fim da carreira, no . Mesmo sendo um dos nomes mais famosos da posição, Júlio viu o Mister lhe pedir que fisesse exercícios de fortalecimento para as mãos - e no fim o técnico tinha razão.



"Você chega com o status de campeão de tudo. Quando vê um treinador te cobrando, você não deve contrariá-lo, vai ser pior. Eu optei então por ir para a academia. Quando você entende essa cobrança dele, dificilmente não vai ter sucesso. Aquela foi a minha melhor temporada no Benfica", destacou.



Lateral direito: Fucile



O uruguaio que no Brasil chegou a defender o Santos trabalhou com Jesualdo Ferreira no e gostou do que viveu. "Havia um carinho especial entre nós, e ele me tratou sempre com um filho. Foi a primeira vez que saí do meu país e ele me ajudou muito”, declarou.

Zaga: David Luiz e Bosingwa

O brasileiro conheceu Jorge Jesus nos tempos de Benfica e ficou com uma ótima impressão. "Ele é um apaixonado por futebol. Não me impressiona (o sucesso no Flamengo). Foi sem dúvidas um dos melhores treinadores que eu tive. Muito perfeccionista, detalhista e trabalha todos os dias com muita paixão", afirmou.



Já o português ex- trabalhou com Jesualdo no Porto e o considera o técnico "mais especial" da carreira. "Ser treinador não é só chegar e preparar o treino. Ser treinador é ser um professor, ensinar e ter paciência para fazer. Jesualdo tinha isso, ao contrário de muitos treinadores top que querem jogadores já feitos", elogiou.

Lateral esquerdo: Alvaro Pereira



O uruguaio ex- também trabalhou com Jesualdo no Porto, a exemplo do compatriota Fucile. "Aprendi muito com ele. Sempre me trazia calma e ficava comigo depois do treino. Se ele está velhinho agora, é porque eu e o Fucile o chateávamos muito", brincou o lateral.

Meio-campo: Ramires, Matic, Tiago e Bruno Fernandes

Hoje no , Ramires foi comandado por Jesus no Benfica. "O entendimento tático dele é diferenciado, tanto é que ele tem a fama em de pegar times que não estão indo tão bem e melhorar o futebol dessas equipes", destacou.



Já Tiago, ex- , e Chelsea, trabalhou com Jesualdo nos Encarnados. "Ele me fez crescer muito com jogador. Me pediu para ser um box to box no Benfica e consegui melhorar o meu rendimento", relembrou.



Já Matic e Bruno Fernandes, hoje dois destaques do , são fãs do treinador do Flamengo. “Jesus me dizia que se o ouvisse e treinasse todos os dias, podia ser um dos melhores do mundo. O Benfica mudou a minha vida”, contou o sérvio.

“Jorge Jesus foi um treinador que, quando cheguei em Portugal, desde cedo me fez perceber que tinha que fazer mais, melhor, tinha que criar mais, que dar o passo seguinte para ser um grande jogador. Foi um treinador que taticamente me fez crescer muito, apesar de eu ter vindo da com uma grande noção de futebol tático", disse Bruno Fernandes.

Ataque: Jonas e Quaresma



"Aprendi muito com ele, na semana faz treinamentos diferenciados. Em Portugal é rei. Todos gostam dele", disse o brasileiro sobre Jorge Jesus.

Quaresma, por sua vez, é fã de Jesualdo. "Vi o Jesualdo transformar jogadores normais em craques. Vi jogadores entrarem no Porto que tinham dificuldades na recepção de bola em certos movimentos e ele, após os treinos, trabalhava muito", afirmou.

Time dos admiradores de Jesualdo e Jesus



A escalação ficou assim: Júlio César; Fucile, Bosingwa, David Luiz e Alvaro Pereira; Ramires, Tiago, Matic e Bruno Fernandes; Quaresma e Jonas. E aí? Com todos em alta, esse time brigaria lá em cima na tabela do Brasileirão?