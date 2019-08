David Luiz falta em treino do Chelsea em meio a proposta do Arsenal

Zagueiro brasileiro está na mira dos Gunners para esta temporada. Ele se ausentou do treino dos Blues nesta quarta-feira (7) e alimentou a especulação

David Luiz não compareceu à atividade do nesta quarta-feira (7). O brasileiro está perto de uma controversa transferência para o .

Os Gunners querem levar o zagueiro brasileiro para o Emirates Stadium ainda neste mercado da bola. No entanto, é necessário se acertar com o jogador até a tarde desta quinta-feira (8), quando se encerra a janela de transferência na .

O atleta de 32 anos fez 105 partidas em sua segunda passagem por Stamford Bridge, desde o retorno do , em 2016. Porém, ele pode trocar o leste pelo norte de Londres nesta nova temporada.

De acordo com o jornal L'Equipe, da , as conversas para a mudança do atleta estão avançadas e a ida de David Luiz para o Arsenal é tratada como uma possibilidade real pelas partes.

O jogador assinou um contrato de duas temporadas com os Blues em maio passado. Todavia, com a saída de Maurizio Sarri, ele estuda uma mudança para o rival da mesma cidade.

Recentemente, os Gunners liberaram Laurent Koscielny para acertar com o , da França. Os ingleses, agora, querem um jogador para a posição. Edu Gaspar, novo diretor esportivo da equipe londrina, é quem toca a negociação com os agentes de David Luiz.