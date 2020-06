David Luiz e o meme "perfeito": chapéu, erro, sósia cabeludo e derrota do Arsenal

O zagueiro e seu clone confundiram a torcida em jogo para esquecerem

Nesta segunda-feira o fez uma partida amistosa contra o . O jogo terminou com a derrota dos Gunners e o protagonista foi o brasileiro David Luiz, e parte disso veio da implicância que o torcedor já carrega dele.

O zagueiro só tentou dar alegria ao seu povo, mas acabou se complicando quando, ao invés de optar por um passe simples, tentou dar um chapéu no adversário, resultado: perdeu a bola logo em seguida.

Mas o lance consegue ficar ainda mais bizarro e desfavorável para o zagueiro: o passe teria sido para o seu companheiro de Arsenal Matteo Guendouzi, dono de uma cabeleira comparável à de David, que lhe rendeu o título de sósia do brasileiro.

É o David Luiz sim, Caito. O outro cabeludo é o Guendouzi, volante francês de 20 anos. pic.twitter.com/dmHBcAbI2s — Fabrizio Neitzke (@fneitzke) June 10, 2020

E a participação do David Luiz 2 não para por aí. Ele foi o responsável por um lance que acabou na conta do brasileiro, já que todo mundo já está acostumado a colocar a culpa nele.

A perdoável confusão dos espectadores se deu em um lance logo em seguida que o zagueiro perdeu a bola na tentativa fracassado de um chapéu. Guendouzi não deu um bote no adversário, o que acabou originando a jogada do gol de empate do Brentor, enquanto o jogo ainda estava 1x0 a favor do Arsenal.

Mas antes de a bola ser cruzada para o gol, os torcedores tiveram que colocar todos os neurônios para funcionar na hora de identificar quem era o David Luiz e quem era o Guendouzi - também conhecido como: seu sósia. Além da cabeleira, os dois são compridos, fora o fato de que os dois jogam com números na casa dos 20 - o brasileiro com a 23 e o francês com a 29. E para os torcedores mais implicantes, os dois são igualmente fracos.

No lance, já dentro da área, aparentemente uma David Luiz resolveu marcar o outro, é difícil perceber qual, só depois de muito quebrar a cabeça é que percebemos que o sósia é que estava "marcando" o original, ao invés de tentar impedir o gol.

Com uma história louca dessas, um verdadeiro meme pronto, a internet não poderia deixar barato e a zoeira logo começou, vem ver (dica: os memes são muito bons, vale a pena)!

David Luiz kills me sksksks 🤣

pic.twitter.com/Pq0Betvr0g — Steve Arnott (@LaPiochey) June 10, 2020

hahahahahahahaha Ele é o David Luiz!! então tá explicado. e decidido vou deixar essa grande confusão sobre quem é quem, mas o futebol é dele: David Luiz! https://t.co/W6kbU1RyS5 — Pedro Resedá (@caitomainier) June 10, 2020

Eu gosto mais do David Luiz que a média dos brasileiros, mas ele podia se ajudar né https://t.co/2gXRHbEpd8 — Rodrigo (@moizeisrodrigo) June 10, 2020

Poderia ter tocado pro clone e preferiu driblar. Nem o David Luiz confia nele mesmo — Daniel P. Serra (de 🏢) (@danielps10) June 10, 2020

São dois David Luiz no mesmo vídeo. Não tem nada mais David Luiz que isso! Inclusive podemos ver o momento em que David Luiz marca o David Luiz, deixando todos os outros jogadores livres. pic.twitter.com/FAbEtFRLiw — Thiago Camargo (@thiagocamargo) June 10, 2020

Um David Luiz incomoda muita gente.

Dois David Luiz incomoda muito mais. https://t.co/eu8hrBzRsM — Corneta Europa (@cornetaeuropa) June 10, 2020

