David Luiz contesta pênalti em Salah: "Ele me disse que não sentiu o puxão"

Zagueiro revela conversa com egípcio e explica drible sofrido no terceiro gol dos Reds

David Luiz foi um dos personagens da derrota do para o por 3 a 1, neste sábado (24), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro cometeu pênalti em Salah no início do segundo tempo e passou batido pelo egípcio no lance do terceiro gol.

Após o fim da partida, o brasileiro foi visto conversando com o atacante dos Reds, que teria revelado que não sentiu o puxão na camisa.

"Falei com o Mo (Salah) e ele disse: 'Não senti você me tocar, é por isso que não caí no chão', mas agora com o VAR, você não pode ver a intensidade, por isso é difícil para os árbitros", disse David Luiz em entrevista à Sky Sports.



"Ele viu a camisa assim, mas eu não sei. É difícil para eles, então não posso reclamar com seus esforços, porque também é difícil para eles", continuou, antes de dar seu ponto de vista sobre o lance.

"Se você jogar com uma camisa muito grande agora, pode haver uma penalidade toda vez. É interpretação, então acho que se você puxa alguém com força e muda a força dele para ir ao drible, é diferente. Foi apenas um reflexo, mas foi isso, fiz o pênalti e depois ele me deu o amarelo", explicou.

O zagueiro comentou ainda a passagem de Salah no lance do terceiro gol.

"Portanto, no terceiro gol, não pude fazer falta e colocar minha equipe em problemas com 10 homens. Então, acho que condicionou meu jogo um pouco depois disso e foi mais difícil", concluiu.