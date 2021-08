David Luiz brinca sobre recusa à Ligue 1: "Messi é um pesadelo, melhor não o enfrentar"

O experiente zagueiro brasileiro ficou livre do Arsenal neste verão, após não renovar contrato, mas recusou oportunidade de voltar à França

David Luiz continua livre depois de deixar o Arsenal, com o zagueiro brasileiro admitindo ter desprezado o interesse da Ligue 1 porque "Lionel Messi é um pesadelo" e é "melhor não jogar contra ele".

O seis vezes vencedor da Bola de Ouro chegou à França neste verão, com uma ótima ligação com o Paris Saint-Germain, depois de ver uma passagem icônica no Barcelona chegar ao fim.

David Luiz já esteve no Parque dos Príncipes, mas não tem pressa em enfrentá-los em 2021-22 e continuará esperando por ofertas atraentes antes de se comprometer com o próximo capítulo de sua carreira.

O que disse David Luiz sobre Messi?

Questionado pelo Daily Mail sobre sua decisão de não voltar para a Ligue 1, David Luiz disse: "Messi é um pesadelo, é melhor não jogar contra ele!"

Por que David Luiz deixou o Arsenal?

O experiente zagueiro de 34 anos está sem clube, à medida que as novas temporadas iniciam.

Ele passou os últimos dois anos no Arsenal, tendo feito 73 partidas, mas em maio deste ano foi revelado que ele não assinaria um novo contrato.

David Luiz afirma que a decisão foi parcialmente motivada por sua própria ambição, com o enigmático zagueiro sugerindo que os planos no norte de Londres não combinam com os dele.

Ele acrescentou: "Nós dois decidimos nos separar.“

"Eu vim por dois anos e o objetivo era ganhar alguma coisa, que foi o que fizemos (a FA Cup e o Community Shield)."

"Agora, acho que o clube tem um projeto diferente para o longo prazo. Eles têm ideias diferentes. Minha ideia é vencer, vencer, vencer o mais rápido possível."

Quem terá bastante pontencial na temporada 2021/22?

(Foto: Getty Images)

Enquanto David Luiz procura encontrar outro clube em busca de troféus, ele está de olho nos eventos em antigos clubes.

Ele já experimentou a glória na Premier League e na Champions League enquanto estava no Chelsea e viu os Blues investirem pesadamente neste verão no atacante Romelu Lukaku, pagando cerca de £ 98 milhões (US$ 135 milhões).

O zagueiro estava em Stamford Bridge quando o forte atacante belga foi contratado pela primeira vez, em 2011, e acredita que ele provará ser uma adição perspicaz nesta segunda passagem.

Ele disse sobre um atleta comprovado: "Romelu merece esta oportunidade."

"Lembro-me do dia em que ele perdeu o pênalti decisivo contra o Bayern de Munique na Supertaça (em 2013) e ele estava tão triste, apenas um garoto."

"Mas ele não é uma criança agora, ele é um homem de verdade. Acho que ele vai provar ser incrível para o Chelsea."