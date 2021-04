David Braz se despede do Grêmio e deve ser anunciado pelo Fluminense

O zagueiro é mais um dos que deixa o Tricolor, que busca reformulação

Seguindo o plano de reformulação do grupo de jogadores para temporada 2021, a direção gremista anunciou nesta sexta-feira a rescisão consensual de contrato com o zagueiro David Braz. O defensor, que segue em quarentena após ter testado positivo para covid19, está próximo de ser anunciado como reforço do Fluminense.

O zagueiro de 34 anos chegou ao Grêmio no início de 2019 e atuou em 64 partidas com a camisa tricolor, marcando sete gols.

Valeu demais e desejo tudo de melhor para vocês, sempre!! Fiquem com Deus e obrigado mais uma vez, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense! @Gremio 🇪🇪💙 pic.twitter.com/d5s4dLBnj3 — David Braz (@David_Braz) April 16, 2021

Após acertar a rescisão de David Braz, a direção gremista agora foca na contratação do técnico Tiago Nunes, que deverá ser anunciado junto com os novos dirigentes do departamento de futebol no próximo final de semana.

Além do zagueiro, outros seis jogadores entraram em uma lista de dispensas elaborada pelo Tricolor, que pretende enxugar sua folha salarial. O goleiro Vanderlei também já rescindiu seu contrato e acabou assinando com o Vasco, enquanto Thaciano e Lucas Araújo foram para o Bahia; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Michel e Everton também são negociáveis.