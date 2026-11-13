David Beckham, Megan Rapinoe e Jozy Altidore estão entre as lendas eleitas para o Hall da Fama do Futebol dos Estados Unidos

Hall da Fama recebe ícones do futebol
As ex-jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos Megan Rapinoe e Julie Ertz foram eleitas para o National Soccer Hall of Fame, ao lado de Jozy Altidore, ex-atacante da seleção masculina do país. Rapinoe conquistou duas Copas do Mundo e uma Bola de Ouro durante uma carreira brilhante, enquanto Ertz se consolidou como uma das principais volantes do mundo. Altidore, por sua vez, ocupa o terceiro lugar na história da seleção masculina dos Estados Unidos, com 42 gols.
David Beckham também garantiu seu lugar por meio da votação da categoria de veteranos. O ex-capitão da Inglaterra impulsionou o crescimento do futebol nos Estados Unidos após chegar ao LA Galaxy em 2007, clube pelo qual conquistou dois títulos consecutivos da liga. Mais tarde, voltou como proprietário para lançar o Inter Miami.
O brasileiro Tatu, especialista em futebol indoor, e Lothar Osiander, ex-técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, também foram eleitos e completam a turma histórica.
‘Parte de grandes equipes’
Rapinoe, eleita em seu primeiro ano de elegibilidade, recebeu a notícia durante uma comemoração surpresa com familiares e torcedores no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Ícone do Seattle Reign, ela expressou profunda gratidão pelo reconhecimento ao lado de seus pares.
“Estar ao lado de todas as grandes jogadoras que jogaram por nós e pelo nosso país, junto de muitas das minhas companheiras de equipe e amigas, e ser reconhecida dessa forma significa que você teve sucesso e fez parte de grandes equipes”, disse Rapinoe em um vídeo publicado no Instagram. “Então, com certeza fiz parte de grandes equipes e, sim, é muito especial.”
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Legado de Beckham nos Estados Unidos é consolidado
Beckham soube de sua inclusão diretamente pelo comissário da MLS, Don Garber, durante uma reunião do conselho da liga. Garber elogiou o impacto transformador do ídolo do Manchester United no futebol do outro lado do Atlântico.
“O National Soccer Hall of Fame reconhece os jogadores e as pessoas que contribuíram profundamente para moldar o esporte”, disse Garber ao dar a notícia. “É uma honra recebê-lo no National Soccer Hall of Fame. Parabéns, David.”
“Esta tem sido uma trajetória incrível. Quero ajudar a desenvolver esta liga e este esporte neste país por muito tempo. Então, obrigado”, respondeu Beckham.
Cerimônia no Texas está por vir
O grupo será oficialmente incluído no Hall da Fama em 16 de abril do ano que vem, em Plano, no Texas. A cerimônia, na primavera, celebrará uma turma diversa que transformou profundamente o futebol nos Estados Unidos, homenageando tanto o domínio internacional quanto a expansão da liga nacional.
Com seus legados como jogadores agora eternizados, nomes como Beckham continuarão a influenciar o futebol nos Estados Unidos nos bastidores. O coproprietário do Inter Miami deve seguir impulsionando sua franquia e a MLS rumo a uma nova era muito aguardada, na preparação para a Copa do Mundo de 2026.