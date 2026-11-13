David Beckham, Megan Rapinoe e Jozy Altidore estão entre as lendas eleitas para o Hall da Fama do Futebol dos Estados Unidos

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Uma constelação de estrelas que definiu a era moderna do futebol nos Estados Unidos foi oficialmente reconhecida por suas contribuições ao esporte. Ícones como David Beckham e Megan Rapinoe lideram a mais recente turma de homenageados do Hall da Fama do Futebol dos Estados Unidos. Essas figuras lendárias serão celebradas pelo enorme impacto que tiveram tanto no cenário internacional quanto no crescimento do futebol no país.

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Hall da Fama recebe ícones do futebol

As ex-jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos Megan Rapinoe e Julie Ertz foram eleitas para o National Soccer Hall of Fame, ao lado de Jozy Altidore, ex-atacante da seleção masculina do país. Rapinoe conquistou duas Copas do Mundo e uma Bola de Ouro durante uma carreira brilhante, enquanto Ertz se consolidou como uma das principais volantes do mundo. Altidore, por sua vez, ocupa o terceiro lugar na história da seleção masculina dos Estados Unidos, com 42 gols.

David Beckham também garantiu seu lugar por meio da votação da categoria de veteranos. O ex-capitão da Inglaterra impulsionou o crescimento do futebol nos Estados Unidos após chegar ao LA Galaxy em 2007, clube pelo qual conquistou dois títulos consecutivos da liga. Mais tarde, voltou como proprietário para lançar o Inter Miami.

O brasileiro Tatu, especialista em futebol indoor, e Lothar Osiander, ex-técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, também foram eleitos e completam a turma histórica.

‘Parte de grandes equipes’

Rapinoe, eleita em seu primeiro ano de elegibilidade, recebeu a notícia durante uma comemoração surpresa com familiares e torcedores no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Ícone do Seattle Reign, ela expressou profunda gratidão pelo reconhecimento ao lado de seus pares.

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“Estar ao lado de todas as grandes jogadoras que jogaram por nós e pelo nosso país, junto de muitas das minhas companheiras de equipe e amigas, e ser reconhecida dessa forma significa que você teve sucesso e fez parte de grandes equipes”, disse Rapinoe em um vídeo publicado no Instagram. “Então, com certeza fiz parte de grandes equipes e, sim, é muito especial.”

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Legado de Beckham nos Estados Unidos é consolidado

Beckham soube de sua inclusão diretamente pelo comissário da MLS, Don Garber, durante uma reunião do conselho da liga. Garber elogiou o impacto transformador do ídolo do Manchester United no futebol do outro lado do Atlântico.

“O National Soccer Hall of Fame reconhece os jogadores e as pessoas que contribuíram profundamente para moldar o esporte”, disse Garber ao dar a notícia. “É uma honra recebê-lo no National Soccer Hall of Fame. Parabéns, David.”

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“Esta tem sido uma trajetória incrível. Quero ajudar a desenvolver esta liga e este esporte neste país por muito tempo. Então, obrigado”, respondeu Beckham.

Cerimônia no Texas está por vir

O grupo será oficialmente incluído no Hall da Fama em 16 de abril do ano que vem, em Plano, no Texas. A cerimônia, na primavera, celebrará uma turma diversa que transformou profundamente o futebol nos Estados Unidos, homenageando tanto o domínio internacional quanto a expansão da liga nacional.

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Com seus legados como jogadores agora eternizados, nomes como Beckham continuarão a influenciar o futebol nos Estados Unidos nos bastidores. O coproprietário do Inter Miami deve seguir impulsionando sua franquia e a MLS rumo a uma nova era muito aguardada, na preparação para a Copa do Mundo de 2026.