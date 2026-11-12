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Mauricio Pochettino deve começar a trabalhar como técnico do Manchester United na próxima quinta-feira. Assim, terá apenas três dias de treino antes de sua primeira partida no comando da equipe, em Anfield. O treinador de 54 anos comandará os Estados Unidos nos jogos de ida e volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti antes de voar para Manchester para substituir Michael Carrick, demitido.

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Pochettino cumprirá primeiro seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos

Pochettino permanecerá à frente dos Estados Unidos até o fim da data Fifa antes de assumir o comando em Old Trafford, onde Carrick foi demitido na quinta-feira após uma sequência de apenas uma vitória em 11 jogos em todas as competições. O Manchester United está na zona de rebaixamento da Premier League e ocupa a 17ª posição na tabela da Champions League.

Segundo o Manchester Evening News, Pochettino deixará os Estados Unidos após o jogo de volta contra o Haiti, em Cincinnati, que deve terminar por volta das 2h da manhã, no horário do Reino Unido, na próxima quarta-feira. A expectativa é que ele chegue a Manchester mais tarde no mesmo dia e comece a trabalhar em Carrington na quinta-feira seguinte.

Três dias para se preparar para enfrentar o Liverpool

Esse cronograma daria a Pochettino apenas três dias com seu novo elenco antes de o United viajar a Anfield para enfrentar o Liverpool no próximo domingo. A BBC Sport também informa que ele deve assumir o cargo até 19 de novembro, no mais tardar.

O United acertou os termos pessoais com o argentino e, segundo relatos, estabeleceu com a US Soccer as bases de um acordo para pagar pela rescisão de seu contrato de quatro anos, que contém uma cláusula rescisória de 7,4 milhões de libras. A expectativa é que ele também leve a Old Trafford vários integrantes de sua comissão técnica de longa data.

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Pochettino falará com a imprensa antes dos dois jogos contra o Haiti

O United e a US Soccer concordaram que Pochettino comandará a seleção nos dois jogos contra o Haiti antes de encerrar sua passagem à frente da equipe nacional. Ele deve falar com a imprensa na base de treinamento dos Estados Unidos, nos arredores de Atlanta, às 14h15 de sexta-feira, no horário do Reino Unido, antes de o jogo de ida começar em Kingston, na Jamaica, às 21h30 de sábado.

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O treinador de 54 anos venceu 21 de seus 35 jogos à frente da seleção dos Estados Unidos e a levou à fase eliminatória da Copa do Mundo no início deste ano, antes da eliminação para a Bélgica nas oitavas de final.

Estreia em Anfield aguarda Pochettino

Pochettino voltará ao futebol inglês com ampla experiência na Premier League, depois de ter comandado Southampton, Tottenham e Chelsea, além do Paris Saint-Germain.

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Sua primeira missão será ajudar o United, que atravessa uma fase difícil, a reagir em Anfield no próximo domingo, com muito pouco tempo para trabalhar com seus jogadores.