Segundo uma reportagem do Bild , os bávaros jogam fora de casa contra o 1. FC Heidenheim na terça-feira, 18 de agosto. No dia 22, acontece então em Dortmund a Supercopa contra o BVB, antes de o Bayern de Munique iniciar a nova temporada da Bundesliga no dia 28 com um jogo em casa contra o VfB Stuttgart. Em 2 de setembro, a equipe enfrenta fora de casa o VfL Osnabrück pela primeira fase da Copa da Alemanha.
O Heidenheim, rebaixado na temporada passada, já terá disputado duas partidas da 2. Bundesliga no momento do amistoso planejado. A partida amistosa adicional aparentemente foi marcada a pedido explícito do técnico Vincent Kompany. Ele quer aproveitar essa chance para dar minutos importantes de jogo aos seus numerosos jogadores que se apresentam mais tarde.
Atualmente, os bávaros se preparam para a nova temporada com um elenco reduzido em Tegernsee, antes da viagem à Ásia, marcada de 1º a 8 de agosto. Também nessa excursão ainda faltarão alguns jogadores importantes. Por um lado, os três semifinalistas da Copa do Mundo Michael Olise, Dayot Upamecano e Harry Kane. Por outro, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl e o reforço Ismael Saibari, que seguem avançando na reabilitação em Munique após diversas lesões.
Teste contra o Heidenheim seria o sexto neste verão
O teste contra o Heidenheim seria o sexto no total neste verão. Depois da derrota por 2 a 1 para o SV Wehen Wiesbaden no último sábado, os bávaros enfrentam nesta quinta-feira o FC Rottach-Egern, clube da Kreisklasse (18h). Na Ásia, o time encara primeiro o parceiro de cooperação Jeju SK FC (4 de agosto) e depois o Aston Villa (7 de agosto).
Após o retorno, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig no dia 15 de agosto, na Allianz Arena, antes de provavelmente ainda seguir para Heidenheim no dia 18. O duelo um tanto espontâneo foi aparentemente organizado pelo diretor esportivo Christoph Freund.