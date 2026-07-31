Relatos da imprensa revelaram o valor financeiro que o clube inglês Newcastle United pagará ao seu equivalente saudita Al-Ahli para contar com os serviços de seu técnico alemão Matthias Jaissle.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, nesta quinta-feira, para assumir a equipe do Newcastle United na próxima temporada, como substituto de seu antigo treinador Eddie Howe.

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Newcastle pagará cerca de 11 milhões de euros ao Al-Ahli a título de compensação, após contar com os serviços de Jaissle.

Romano esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que Jaissle chegará no sábado para o anúncio de sua nomeação como diretor técnico da equipe do Newcastle, e assinará um contrato de 4 anos, com término em 2030.

Jaissle esteve perto de assinar um contrato pelo mesmo período com o Al-Ahli, mas queria incluir uma cláusula que lhe permitisse receber o valor integral de seu contrato caso fosse demitido do comando da equipe, algo que o clube saudita recusou.

Vale lembrar que Jaissle passou 3 temporadas com o Al-Ahli, desde sua nomeação como substituto do sul-africano Pitso Mosimane em 2023, período no qual conseguiu conduzir a equipe à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes, e da Supercopa Saudita após 9 anos de ausência.