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A demissão de Michael Carrick do comando do Manchester United não foi uma surpresa completa dentro dos bastidores do clube, mesmo que para a torcida tenha parecido uma decisão rápida e dura, especialmente porque o homem que levou a equipe de volta à Liga dos Campeões poucos meses antes havia começado sua nova temporada em meio a uma tempestade de resultados negativos. Mas o que não estava visível para todos é que a diretoria já se movimentava para organizar a fase pós-Carrick, e que Mauricio Pochettino se tornou o nome mais próximo de assumir a missão, em negociações que não foram meros contatos passageiros, mas que chegaram ao ponto de discutir a cláusula de rescisão em seu contrato com a seleção dos Estados Unidos.

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E enquanto Carrick comandava os treinos e tentava salvar o que ainda podia ser salvo, os principais dirigentes do Manchester United realizavam reuniões decisivas em Mônaco, com a presença de Sir Jim Ratcliffe, para tomar a decisão final sobre o seu futuro. E a história não parou na demissão de um treinador que fracassou em repetir seus primeiros sucessos, mas se estendeu à forma como todo o caso foi conduzido, às mensagens que Carrick recebeu antes de sua saída e às perguntas que se impõem sobre o momento da chegada de Pochettino e o grau de preparação da equipe para enfrentar o Liverpool em um de seus compromissos mais difíceis nesta temporada.

Michael Carrick não precisava ler os relatos da imprensa para perceber que seu futuro em Old Trafford estava ameaçado. Antes do anúncio de sua demissão, o treinador inglês recebeu sinais claros da diretoria do clube sobre a existência de movimentações para discutir seu futuro, ainda que não seja certo que tenha sido informado explicitamente de que a decisão final caminhava para o encerramento de sua missão.

E, de acordo com as informações divulgadas pela emissora britânica "BBC", Omar Berrada, o CEO do Manchester United, entrou em contato na segunda-feira com o empresário de Carrick e o informou de que iria a Mônaco acompanhado de Jason Wilcox, o diretor esportivo, para realizar uma reunião com Sir Jim Ratcliffe, um dos coproprietários do clube, para discutir o futuro do treinador.

E, no dia seguinte, Wilcox teve uma conversa semelhante com o próprio Carrick, sendo confirmado durante os dois contatos que a diretoria apresentaria uma recomendação a respeito de seu futuro, sem revelar de forma clara a natureza da recomendação ou se o treinador e seus empresários perceberam que a saída havia se tornado o cenário mais provável.

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E houve certo pesar dentro do clube pela forma pública com que transcorreram os preparativos que conduziram à saída de Carrick, mas os dirigentes do United consideraram que ocultar completamente tais movimentações é algo extremamente difícil em uma instituição do tamanho do clube inglês, especialmente com o aumento das especulações da mídia sobre a identidade do próximo treinador.

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Apesar disso, as informações indicam que a diretoria acredita ter agido com transparência com Carrick na medida do possível, informando-o da existência de discussões internas sobre seu futuro antes de tomar a decisão final.

Três partidas que selaram o destino

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Não foram apenas os resultados recentes o motivo por trás da demissão de Carrick, mas eles representaram o teste decisivo que a diretoria colocou diante dele antes de tomar a decisão. Após as pesadas derrotas para Como e Bournemouth, os dirigentes do Manchester United deram às três partidas seguintes uma importância excepcional, considerando-as uma última oportunidade para o treinador inglês provar sua capacidade de corrigir o rumo e recolocar a equipe no caminho certo.

E, durante esse período, o United enfrentou Chelsea, Roma e Aston Villa, mas o saldo não foi convincente; a equipe conseguiu uma vitória, um empate e sofreu uma derrota, resultados que não foram suficientes para mudar a convicção da diretoria sobre o futuro da comissão técnica.

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E o problema, do ponto de vista dos dirigentes, não se limitava ao número de pontos que a equipe conquistou, mas se estendia ao desempenho geral e à ausência de uma evolução clara na forma de jogar, especialmente no nível da organização defensiva e da estrutura da equipe dentro de campo.

E o fato de o United ter sofrido oito gols durante essas partidas foi mais um indicativo da continuidade do sofrimento, num momento em que a diretoria aguardava o surgimento de uma personalidade técnica mais clara e com capacidade de corrigir os erros repetidos.

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E o emocionante empate por 4 a 4 contra o Aston Villa foi o capítulo final na experiência de Carrick, depois que a partida presenciou um novo colapso defensivo, já que a equipe ficou atrás por dois gols nos quatro primeiros minutos e, em seguida, viu-se em desvantagem por 4 a 2 no início do segundo tempo, antes de arrancar o empate nos minutos finais.

E, apesar da garra demonstrada pelos jogadores, a reação tardia não foi suficiente para salvar o treinador, depois que a diretoria considerou que o problema era mais profundo do que o mero resultado de uma partida e que a equipe não havia alcançado o progresso necessário sob seu comando.

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Por que a diretoria se convenceu de Carrick no início?

O paradoxo é que o Manchester United via Carrick como um dos principais elementos de estabilidade técnica sobre os quais se poderia construir, depois que ele conseguiu gerar um impacto positivo rápido durante sua primeira passagem.

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Em janeiro de 2026, o ex-meio-campista assumiu o comando de forma interina após a demissão de Rúben Amorim, em meio a circunstâncias turbulentas dentro do clube, mas conseguiu restaurar a tranquilidade no vestiário, melhorar a relação entre os jogadores e a comissão técnica e dar à equipe uma dose maior de confiança.

E seu impacto não se limitou ao aspecto psicológico, mas apareceu também na forma de jogar, já que a diretoria considerou que seu estilo deu aos atacantes maior liberdade de movimentação e ajudou a equipe a recuperar sua capacidade ofensiva, o que se refletiu nos resultados.

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E o United, sob seu comando, conquistou 12 vitórias em 17 partidas durante aquela temporada, com um aproveitamento de cerca de 70,1%, além de ter conseguido terminar a Premier League na terceira posição, garantindo o retorno à Liga dos Campeões da Europa.

E as mensagens positivas de Carrick aos jogadores e aos meios de comunicação foram alguns dos fatores que reforçaram sua posição junto aos dirigentes do clube, pois ele demonstrou grande serenidade ao lidar com as crises e um claro empenho em proteger seus jogadores das críticas, numa postura que a diretoria considerou diferente do clima que predominou durante as etapas finais da passagem de Amorim.

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E, apesar de o United ter estudado uma série de opções de treinadores durante o verão, a convicção, ao final, firmou-se em dar a Carrick uma oportunidade plena, depois que a diretoria o considerou digno de assumir a responsabilidade de forma permanente.

E, de fato, o treinador de 45 anos assinou um contrato de dois anos, com cláusulas contratuais que protegem o clube em caso de encerramento da relação antes do prazo, sendo que o objetivo do contrato de longo prazo era proporcionar certo grau de estabilidade técnica após anos de mudanças sucessivas no nível da comissão técnica.

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Mas o que parecia um início promissor rapidamente se transformou em uma experiência decepcionante, depois que Carrick foi incapaz de transferir seus primeiros sucessos para a nova temporada, e a equipe começou a sofrer uma queda evidente em resultados e desempenho.

Pochettino: movimentação secreta e multa rescisória de 7 milhões de libras

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Enquanto o futuro de Carrick era discutido nos escritórios do Manchester United, a diretoria já se movimentava em direção a Mauricio Pochettino, cujo nome sempre esteve associado ao cargo de treinador em Old Trafford.

E, segundo a "BBC", os dirigentes do United estavam cientes da existência de uma multa rescisória no contrato do treinador argentino com a Federação Americana de Futebol, cujo valor é de 10 milhões de dólares, ou seja, cerca de 7 milhões de libras esterlinas.

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Inclusive, uma das fontes indicou que foram os representantes de Pochettino que transmitiram os detalhes dessa cláusula ao clube inglês, numa indicação de que os contatos não eram meras consultas iniciais, mas que caminhavam no sentido de estudar a possibilidade de concretizar a negociação.

E as negociações entre as duas partes prosseguiram desde segunda-feira, antes de Omar Berrada entrar em contato com a Federação Americana de Futebol na quarta-feira para confirmar os detalhes da multa rescisória e informá-la da intenção do Manchester United de acioná-la.

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E essas movimentações não foram surpresa para o lado americano, já que Pochettino foi claro com os dirigentes da federação sobre seus contatos com o clube inglês, além de não ter escondido seu desejo de retornar à Premier League.

E, de fato, o Manchester United chegou a um acordo verbal com o treinador argentino, segundo o qual ele assumirá o comando com um contrato de dois anos e meio, que se estenderá até o verão de 2029, sucedendo Carrick no cargo de treinador.

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E Pochettino já havia sido associado ao comando do United em três ocasiões anteriores, mas não assumiu a missão ao final, antes de as circunstâncias se alinharem desta vez para sua chegada a Old Trafford, após suas experiências com Tottenham, Chelsea e Paris Saint-Germain.

E espera-se que o treinador argentino se torne o oitavo treinador a assumir o comando de forma permanente no Manchester United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson em 2013, num número que reflete a dimensão da turbulência vivida pelo clube ao longo dos últimos anos.

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E o treinador argentino permaneceu como candidato constante a ocupar o banco de Old Trafford, sem que essas especulações se transformassem em realidade, até chegar a quarta oportunidade para finalmente abrir diante dele as portas do clube inglês, depois que as duas partes chegaram a um acordo que o aproxima de realizar seu sonho de comandar um dos maiores clubes do mundo.

Por que Pochettino não chegou imediatamente a Carrington?

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Apesar do desejo do Manchester United de iniciar a nova fase o mais rápido possível, o vínculo de Pochettino com a seleção americana impôs uma realidade diferente aos cálculos do clube inglês.

O treinador argentino se preparava para comandar os Estados Unidos em dois confrontos contra o Haiti, dentro das disputas da Liga das Nações da Concacaf, e não era possível ignorar seus compromissos com a seleção, especialmente porque ele havia informado os dirigentes da federação americana de seu desejo de concluir sua missão antes da transferência para a Inglaterra.

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E Pochettino já começou a supervisionar os treinos dos jogadores no centro nacional de treinamento próximo a Atlanta, em preparação para a partida de ida em Miami e, em seguida, para o confronto de volta em Cincinnati.

E era esperado que o treinador disputasse a segunda partida no dia 18 de novembro, para depois se dirigir à Inglaterra e iniciar sua nova missão no centro de treinamentos do Manchester United em Carrington.

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Dessa forma, Pochettino não terá um período de preparação ideal antes do aguardado confronto contra o Liverpool no estádio de Anfield no dia 22 de novembro, pois terá apenas alguns dias para conhecer seus jogadores, definir suas concepções técnicas e se preparar para uma partida que tem uma importância excepcional para a torcida do clube.

E a dificuldade da missão aumenta diante da possibilidade da ausência de alguns jogadores por conta de seus compromissos internacionais, o que reduz as opções disponíveis para o treinador argentino no início de sua experiência.

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O United sacrifica a partida de Anfield em prol de Pochettino?

O momento da chegada de Pochettino levantou questionamentos sobre a forma como o grupo Ineos conduz a fase de transição entre as duas comissões técnicas, especialmente porque o confronto com o Liverpool não é uma partida comum nos cálculos da torcida do Manchester United.

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No momento em que o clube anunciava a saída de Carrick e se preparava para apresentar seu novo treinador, havia uma pergunta lógica que se impunha: por que os dirigentes não exigiram a chegada de Pochettino a Carrington o mais rápido possível, mesmo que ele não estivesse disponível para comandar a seleção americana na segunda partida?

A questão não diz respeito apenas à importância do confronto com o Liverpool, mas à necessidade de dar ao novo treinador tempo suficiente para conhecer os jogadores, esclarecer suas ideias táticas e trabalhar na correção dos problemas que causaram a queda da equipe ao longo das últimas semanas.

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E é provável que Pochettino não tenha mais do que uma ou duas sessões de treino com seu novo grupo antes da visita a Anfield, um tempo extremamente limitado para um treinador que chega a uma equipe que sofre com crises técnicas e psicológicas e que precisa reconstruir a confiança e a organização.

E o treinador argentino poderia, ao menos, apresentar os traços iniciais de sua filosofia, definir as funções exigidas dos jogadores e explicar os princípios básicos que deseja aplicar, mesmo que não tivesse a oportunidade de realizar mudanças táticas abrangentes.

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Mas o United optou por respeitar os compromissos de Pochettino com a seleção americana, numa decisão que pode ser compreensível do ponto de vista contratual, mas que abre a porta a críticas sobre a ordenação das prioridades dentro do clube.

Em contrapartida, Carrick continuou a supervisionar os treinos por mais dois dias, apesar de saber que seu futuro havia se tornado praticamente definido e que o clube já se movimentava para chegar a um acordo com seu sucessor.

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E é difícil ignorar o impacto psicológico de tal situação sobre um treinador que sabe estar cumprindo suas funções em seus últimos dias, enquanto as notícias de seu sucessor estampam as manchetes dos jornais e os meios de comunicação repercutem os detalhes das negociações relacionadas à sua saída.

Além disso, o clima de incerteza que cercou a equipe durante esse período pode ter se refletido no ambiente dos treinos e no grau de concentração dos jogadores, especialmente com o conhecimento de que a comissão técnica estava prestes a mudar.

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E, enquanto alguns consideram que o adiamento da chegada de Pochettino é algo inevitável por conta de seus compromissos internacionais, outros podem considerá-lo prova de que o Manchester United não agiu com a rapidez necessária em uma fase de transição extremamente delicada.

Neville ataca a diretoria: o problema é maior do que os treinadores

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A demissão de Carrick não foi uma mera decisão técnica que passou despercebida, mas reabriu o debate sobre a crise estrutural pela qual o Manchester United passa desde a saída de Ferguson.

E Gary Neville, ídolo do clube e analista da rede "Sky Sports", foi um dos principais críticos à ideia de lidar com as crises recorrentes apenas por meio da troca de treinador.

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E Neville afirmou que os últimos 12 anos provaram que demitir treinadores não é a solução, citando a sucessão de diversos nomes no cargo de comando sem que nenhum deles tenha conseguido devolver o United à sua posição anterior.

E apontou que o clube contratou treinadores de escolas diferentes, entre eles José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer e Rúben Amorim, além de Michael Carrick, mas o resultado permaneceu semelhante.

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E Neville enfatizou que o verdadeiro problema está relacionado à ausência de uma estrutura administrativa integrada, esclarecendo que o clube precisa de um departamento de desempenho forte, de uma gestão de contratações eficaz e de uma liderança clara no cerne de sua estrutura organizacional.

E essas críticas refletem a realidade de que o Manchester United não conseguiu, desde a aposentadoria de Ferguson, construir um projeto estável capaz de proteger a equipe das oscilações de resultados e das trocas de treinadores.

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Desde 2013, um grande número de treinadores se sucedeu no comando do clube, seja de forma permanente ou interina, enquanto José Mourinho permaneceu como o detentor do melhor aproveitamento entre os treinadores permanentes após Ferguson, com 58,3%, além de ter sido o mais premiado com títulos durante esse período.

E Mourinho conquistou três títulos em sua primeira temporada, que incluíram a Liga Europa, a Copa da Liga e a Supercopa da Inglaterra, enquanto Erik ten Hag conquistou os dois títulos de copa nacionais, Louis van Gaal conquistou a Copa da Inglaterra e David Moyes venceu a Supercopa da Inglaterra.

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Números que revelam a dimensão do colapso

Os números revelam a grande diferença entre o início da experiência de Carrick e o seu fim, depois que o treinador que obteve um aproveitamento de vitórias excepcional em sua primeira temporada se transformou em uma das principais vítimas da queda na nova temporada.

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Durante a temporada passada, o Manchester United conquistou a vitória em 12 partidas de um total de 17 sob o comando de Carrick, com um aproveitamento de 70,1%, um saldo que superou tudo o que foi alcançado por todos os treinadores que assumiram o comando de forma permanente em Old Trafford durante o período posterior a Ferguson.

Mas o quadro mudou ao se considerar o total de suas partidas, pois conquistou 15 vitórias em 32 partidas, com um aproveitamento de 46,9%, um saldo que superou apenas o registro de Rúben Amorim entre os treinadores permanentes daquele período.

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Já durante a temporada atual, Carrick conquistou apenas três vitórias em 15 partidas, com um aproveitamento que não ultrapassa os 20%, em comparação com o aproveitamento de 38,1% que a equipe registrou nas últimas 21 partidas antes da demissão de Amorim.

E essa queda traz à mente a experiência de Ole Gunnar Solskjaer, que obteve resultados impressionantes quando assumiu a missão de forma interina, com um aproveitamento de vitórias de 73,7% em 19 partidas, antes de cair para 51,7% durante sua passagem como treinador permanente.

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E essa comparação demonstra que o sucesso em reanimar uma equipe que passa por uma crise não significa necessariamente possuir a capacidade de construir um projeto de longo prazo, um dilema que se repete dentro do Manchester United há anos.

Pochettino diante de um teste que não admite fracasso

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Mauricio Pochettino chega ao Manchester United carregado de grandes expectativas, mas não herdará uma equipe estável que aguarda apenas alguns ajustes técnicos, e sim um grupo que sofre com a queda de resultados, com problemas defensivos e com pressões crescentes da torcida e da diretoria.

E o primeiro desafio diante dele será devolver a confiança aos jogadores e encontrar o equilíbrio entre a ambição ofensiva e a disciplina defensiva, especialmente porque a equipe sofreu diversos gols nas últimas partidas e não conseguiu manter sua vantagem ou lidar de forma correta com os momentos de pressão.

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E ele também terá de provar que sua chegada representa o início de um projeto real, e não apenas mais um episódio na novela da troca de treinadores que se transformou em uma característica inseparável do clube desde a saída de Ferguson.

E o confronto com o Liverpool em Anfield não parece um início ideal para um novo treinador, especialmente diante da escassez de tempo e da poucas sessões de treino, mas pode lhe dar uma oportunidade precoce de mostrar a personalidade da equipe que deseja construir.

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E, ao final, o dilema do Manchester United não reside apenas em encontrar um novo treinador, mas em proporcionar o ambiente que lhe permita ter sucesso e dar continuidade. Grandes treinadores partiram, os nomes se sucederam e os planos mudaram, mas a crise permaneceu presente.

E, agora, Pochettino se encontra diante da missão que esperou por anos, mas chegar a Old Trafford não representa a verdadeira vitória; a vitória mais difícil será quebrar o ciclo que engoliu todos os que o antecederam e provar que o Manchester United é finalmente capaz de construir um projeto que vá além dos limites da reação aos resultados negativos.