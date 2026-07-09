O jornal “Marca” elogiou Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, poucas horas antes do confronto contra a França, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em uma reportagem, o jornal revelou a trajetória de Mohamed Wahbi e sua impressionante transformação de professor de educação física a técnico cuja excelência é reconhecida mundialmente.

Mohamed Wahbi não seguiu a trajetória profissional tradicional que o qualificaria para treinar uma seleção nacional na Copa do Mundo... Ele não foi jogador de futebol, nem construiu sua carreira com base na conquista de títulos nos níveis mais altos. Passou metade da vida como professor de educação física, lecionando para crianças de seis a doze anos em uma escola em Bruxelas.

E, após o término das aulas, ele passava das salas de aula para os campos de treinamento para continuar o mesmo trabalho.

Foi assim que começou a história de Wahbi, o homem que comandará o Marrocos no confronto contra a França pela vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

Ele nasceu há 49 anos em Bruxelas, em uma família marroquina, e descobriu sua paixão pelo futebol ainda na infância, quando assistiu à Copa do Mundo de 1986, na qual a seleção dos Leões do Atlas chegou às oitavas de final pela primeira vez. Aquela seleção despertou nele um sentimento de pertencimento que nunca se desvaneceu, apesar de toda a sua trajetória pessoal e profissional ter se desenrolado na Bélgica.

Da sala de aula ao banco de reservas da Copa do Mundo

Ele iniciou sua carreira de treinador no Maccabi Bruxelas com apenas 21 anos. Foi o início de uma trajetória discreta, mas que mudou radicalmente em 2003, quando recebeu uma proposta do Anderlecht.

Ele ingressou no clube para treinar a equipe sub-9 em Nierbede e passou 17 anos lá. Subiu na hierarquia até se tornar um dos treinadores mais respeitados da academia, chegando até a ocupar o cargo de assistente técnico da equipe principal em várias ocasiões.

Alguns dos maiores talentos do futebol belga das últimas duas décadas passaram por suas mãos... Lukaku, Tielemans, Doku, Lukebakio... Todos foram formados segundo sua filosofia.

O jovem Remco Evenpool também treinou sob sua orientação, antes de deixar o futebol para se tornar um dos melhores ciclistas do mundo. Wahbi disse: “Remco esteve conosco no Anderlecht até a equipe sub-19”.

E continuou: “Quando eu estava na academia de juniores do Anderlecht, percebemos que os jogadores que chegavam ao time principal eram aqueles que tinham concluído o ensino médio. Hoje, o esporte é extremamente organizado. Os jogadores precisam de disciplina, e a educação os ajuda muito nesse sentido”.

A ligação que mudou a vida de Wahbi

Após um breve período na Arábia Saudita ao lado de Yannick Ferreira no clube Al-Fateh, chegou o convite que mudou sua carreira... Em 2022, o presidente da Federação Marroquina de Futebol, Fawzi Lakjaâ, decidiu nomeá-lo técnico da seleção sub-20.

Ele havia acompanhado de perto o trabalho de Wahbi na Bélgica e estava convencido de que ele era a pessoa ideal para concretizar um projeto no qual a Federação vinha trabalhando há anos.

Em apenas três anos, ele formou uma equipe jovem e competitiva, com uma identidade própria, que conquistou a Copa do Mundo Sub-20 após derrotar a Argentina na final.

Após a saída de Walid Regragui, surgiu uma nova oportunidade para Louhbi... Essa decisão foi surpreendente. Ele era um técnico praticamente desconhecido do público, sem qualquer experiência no comando de uma seleção principal, e foi nomeado poucos meses antes do início da Copa do Mundo, mas a Federação Marroquina não hesitou, e os resultados comprovaram a acertada decisão.

Com uma média de idade que não ultrapassa os 26,4 anos, a seleção marroquina é a terceira mais jovem do torneio e uma das que apresentam melhor desempenho.

Wahbi afirmou: “Muitas vezes, os jogadores jovens são criticados por não darem ouvidos aos conselhos dos jogadores mais velhos e por preferirem seu próprio estilo. Mas nesta seleção, a situação é completamente diferente. Eles ouvem com muita atenção a comissão técnica e os jogadores mais experientes. Entre eles, prevalece um grande respeito mútuo.” Essa mudança de mentalidade resume perfeitamente a personalidade de Mohamed Wahbi. E agora, o próximo destino deles é a França.