Das quadras de tênis à Copa do Mundo... O novo milagre da Bélgica assusta a Espanha

Charles De Ketelaere precisou de apenas 90 minutos para confirmar que é uma das maiores estrelas da Copa do Mundo de 2026. Com dois gols espetaculares, ele levou a seleção da Bélgica a uma vitória esmagadora sobre os Estados Unidos e à classificação para as quartas de final, roubando a cena de nomes que costumavam dominar o cenário dentro da seleção dos “Diabos Vermelhos”. Mas o que muitos não sabem é que a trajetória do atacante da Atalanta rumo ao brilho não começou nos campos de futebol, e sim nas quadras de tênis, onde ele era um campeão promissor antes de mudar o rumo de sua vida e superar lesões que quase acabaram com seu sonho prematuramente, tornando-se hoje uma das armas mais perigosas que ameaçam a seleção da Espanha na próxima fase.

Charles De Ketelaere, nascido na cidade de Bruges em 2001, é considerado um dos maiores talentos que o futebol belga revelou nos últimos anos. Embora sua carreira não tenha correspondido, no início, às grandes expectativas que o cercavam, ele voltou a provar seu valor com a Atalanta e a seleção belga, tornando-se hoje um dos principais responsáveis pela chegada de sua seleção às quartas de final da Copa do Mundo.

No confronto contra os Estados Unidos nas oitavas de final, De Ketelaere foi, sem dúvida, o grande protagonista, ao marcar dois gols que levaram a Bélgica à vitória e à classificação, em uma partida que gerou grande polêmica devido ao cartão vermelho recebido por Florin Balogun. No entanto, a seleção belga não se deixou abalar pelos acontecimentos e seguiu em direção à vitória.

Após a partida, e depois de receber o prêmio de melhor jogador, De Ketelaere disse: “Foi incrível ter tido esse desempenho em uma partida eliminatória. É algo muito especial, e estou muito feliz com a nossa classificação. Sem dúvida, este é o melhor dia da minha carreira”.

Campeão no tênis antes do futebol

A vida de De Ketelaere está ligada ao esporte desde a infância, pois ele praticava futebol e tênis ao mesmo tempo. Ele ingressou na academia do Club Brugge aos sete anos de idade, mas continuou praticando tênis, alcançando um sucesso notável ao ser campeão do torneio juvenil de Flandres, na Flandres Ocidental, quando tinha dez anos.

Apesar de seu grande talento, ele acabou decidindo abandonar o tênis e se concentrar no futebol, devido às pressões psicológicas impostas pelos esportes individuais, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

O jogador comentou sobre essa fase: “A derrota no tênis é muito mais difícil; no futebol, você pode dividir a responsabilidade com seus companheiros, mas no tênis você arca com tudo sozinho”.

E acrescentou, relembrando o passado: “Eu não suportava os trapaceiros, aqueles que gritavam alegando que a bola tinha saído, mesmo estando dentro da quadra. Eu ficava muito irritado e, às vezes, batia em todas as bolas de propósito ou parava de jogar”.

Devido às suas reações emocionais, sua mãe, Isabel, foi obrigada a recorrer a um treinador especializado para ajudá-lo a controlar suas emoções durante as partidas.

Um talento excepcional desde pequeno

De Keteler chamava a atenção por onde quer que fosse; seu treinador no time sub-14 do Club Brugge, Berger Vandeveld, o descreveu como um jogador excepcional em tudo.

Ele disse: “Ele era o melhor em tudo o que fazia. E o mais surpreendente é que conseguia conciliar futebol, tênis e o estudo do latim ao mesmo tempo, enquanto os outros não conseguiam fazer isso”.

Ele acrescentou que o índice de sucesso dele em todas as áreas era impressionante, o que o diferenciava dos colegas desde os primeiros anos.

Aos 14 anos, De Ketelaere tornou-se um dos maiores talentos da Bélgica.

Seu treinador relembra essa época dizendo: “É o jogador mais ágil que já vi na vida. Eu o comparava a um patinador que deslizava pelo gramado com toda a suavidade”.

O ponto de virada ocorreu durante um torneio internacional na França, no qual o Club Brugge enfrentou times como o Mônaco e o Marselha.

Seu treinador disse: “Charles era o único capaz de acompanhar os jogadores dessas equipes e até mesmo superá-los. Enquanto os demais jogadores enfrentavam dificuldades, ele parecia não sentir nenhuma pressão”.

Lesões que quase acabaram com o sonho

Mas o caminho não foi fácil. Com o surto de crescimento que ele teve na adolescência, os problemas no joelho começaram a atormentá-lo e afetaram claramente seu desempenho.

Seu treinador, Cedric Flaminck, disse: “Ele perdeu completamente o equilíbrio motor e deixou de estar entre os melhores jogadores da sua faixa etária. Sua mãe vinha me procurar com frequência, chorando”.

E acrescentou: “Todos começaram a se perguntar: será que ele um dia se tornará um jogador de nível mundial, ou será apenas um jogador comum?”.

Já seu treinador, Carlo van Grimborg, revelou que o próprio jogador vivia em um estado de extrema ansiedade, pois se perguntava constantemente: “Será que vou conseguir jogar futebol de novo? Será que essa dor no joelho vai desaparecer algum dia?”.

Após sua recuperação, seus treinadores tomaram uma decisão inesperada: colocá-lo na zaga por um período temporário.

O objetivo dessa medida era desenvolver sua força física e conferir-lhe uma personalidade mais firme nas disputas, algo que lhe faltava no início da carreira.

Meses depois, ele voltou ao meio-campo como um jogador mais forte e maduro, mas enfrentou um novo desafio: melhorar seus movimentos sem a bola.

Seu treinador, Rick de Meel, disse: “Ele não era preguiçoso, mas não sabia identificar o momento certo para pressionar. Trabalhamos com ele diariamente durante três meses, até que hoje isso se tornou uma lembrança da qual rimos”.



O renascimento

De Ketelaere continuou a evoluir até estrear na equipe principal do Club Brugge aos 18 anos.

Ele disputou 120 partidas pelo clube belga antes de se transferir para o Milan no verão de 2022, em uma transação que ultrapassou os 30 milhões de euros, tornando-se a venda mais cara da história do Club Brugge até então.

No entanto, sua experiência na Série A não saiu como ele esperava, já que não conseguiu marcar nenhum gol em 42 partidas com a camisa do Milan, o que gerou muitos questionamentos sobre seu futuro.

No verão de 2023, ele foi emprestado à Atalanta, antes que o clube italiano ativasse a cláusula de compra definitiva em 2024 por mais de 23 milhões de euros.

Lá, o jogador recuperou seu melhor nível e tornou-se peça fundamental na equipe, tanto sob o comando de Gian Piero Gasperini quanto de seu sucessor, Raffaele Palladino.

Em 142 partidas com a camisa da Atalanta, ele marcou 32 gols e deu 31 assistências, confirmando que recuperou seu lugar entre as maiores estrelas do futebol europeu.

Uma das principais armas da Bélgica

De Ketelaere disputou sua primeira partida pela seleção da Bélgica em novembro de 2020, contra a Suíça, mas só consolidou sua vaga de titular após a chegada de Rudi García ao comando da seleção.

Desde então, tornou-se um dos pilares da equipe, marcando oito gols e dando quatro assistências em 34 partidas internacionais. Na Copa do Mundo, García contou com ele como atacante titular, aproveitando a boa forma de Romelu Lukaku, que chegou ao torneio após um programa de preparação especial.

Apesar de não ter marcado gols na fase de grupos e nas oitavas de final contra o Senegal, ele explodiu ofensivamente contra os Estados Unidos, levando a Bélgica às quartas de final e enviando uma mensagem forte à seleção da Espanha, seu próximo adversário.

Após esses dois gols, Charles De Ketelaere deixou de ser apenas um talento belga promissor ou um jogador que recuperou seu brilho na Atalanta, transformando-se na arma mais perigosa do elenco dos “Diabos Vermelhos”. Enquanto a Espanha se prepara para enfrentá-lo nas quartas de final, ela terá que encontrar uma maneira de conter o jogador que começou sua trajetória como campeão no tênis e quase perdeu seu sonho devido a lesões, antes de escrever hoje um dos mais belos capítulos de sua carreira no futebol no maior palco do mundo.