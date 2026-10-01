A seleção saudita tem uma vantagem histórica antes de seu aguardado jogo contra o Catar, na vigésima sétima edição do Campeonato da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta sua similar do Catar, depois de amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, em Jedá, nas semifinais do torneio do Golfo.

A seleção saudita se classificou para a partida após obter aproveitamento perfeito na fase de grupos, conquistando 9 pontos em 3 vitórias, sobre Kuwait, Omã e Iraque.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", a Arábia Saudita é a quarta seleção a conseguir obter 9 pontos completos na fase de grupos, desde a aplicação do sistema de dois grupos na edição de 2004.

Todas as seleções que alcançaram o aproveitamento perfeito na fase de grupos conseguiram superar as semifinais, a começar pela seleção de Omã na edição de 2007, quando chegou à final antes de ser derrotada pelos Emirados Árabes por 1 a 0.

A situação se repetiu em 2013, quando as seleções dos Emirados Árabes e do Iraque obtiveram 9 pontos na fase de grupos, superando as semifinais e se enfrentando na final, decidida pelos Emirados Árabes sobre o Iraque pelo placar de 2 a 1.

Vale lembrar que a seleção saudita está totalmente ausente dos pódios de premiação há 23 anos, mais precisamente desde quando conquistou o título do Campeonato da Copa do Golfo Arábico em 2003.