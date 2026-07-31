Dias depois de encerrar sua trajetória internacional, o astro senegalês Sadio Mané desembarcou em Portugal para se juntar à concentração do Al-Nassr, colocando toda a sua concentração em sua nova missão com o clube antes do confronto contra o Al-Fateh na abertura da liga Roshn.

O internacional senegalês Sadio Mané integrou-se à concentração do Al-Nassr, atualmente realizada em Portugal, como parte da preparação da equipe para o início da nova temporada 2026-2027.

As contas oficiais do Al-Nassr na rede "X" celebraram a chegada de seu atacante, publicando fotos do momento de sua chegada acompanhadas de uma mensagem de boas-vindas sob o apelido "Abu Amna", alcunha que Mané adquiriu e que se tornou uma marca característica dele entre os torcedores do clube.

A chegada de Mané à concentração amarela acontece menos de uma semana após sua decisão de se aposentar do futebol internacional pela seleção de Senegal, anúncio que fez após a eliminação de seu país nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Bélgica. O jogador afirmou na ocasião que não pretendia se afastar dos gramados, indicando seu desejo de dedicar todos os seus esforços à sua trajetória no Al-Nassr.

A concentração do Al-Nassr em Portugal segue recebendo gradualmente os astros estrangeiros da equipe, em preparação para uma série de partidas amistosas que antecedem o pontapé inicial oficial da temporada. O clube deve iniciar sua caminhada na liga saudita Roshn diante do Al-Fateh em meados de agosto.