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بيب جوارديولاGetty Images Sport

Traduzido por

Das acusações de traição ao acordo de 20 milhões... O Manchester City encontra o sucessor de Guardiola

Mercado da bola
Premier League
Manchester City
Chelsea
E. Maresca
P. Guardiola
England
Itália
Espanha

A crise adiou o anúncio oficial

Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou um desdobramento importante nas negociações do Manchester City para contratar Enzo Maresca como sucessor de Pep Guardiola no comando da equipe.

Após a saída de Pep Guardiola, ao final da temporada, o Manchester City rapidamente encontrou seu sucessor: Enzo Maresca. No entanto, o problema é que, apesar de o Chelsea ter se separado do técnico italiano em janeiro de 2026, os Blues acusam o City de ter iniciado negociações com seu ex-técnico enquanto ele ainda estava vinculado a um contrato com o clube.

O Chelsea e o Manchester City passaram várias semanas tentando chegar a um acordo amigável.

 E, de acordo com a rede “Sky Italia”, isso já aconteceu hoje.

Está previsto que o Manchester City pague ao Chelsea a quantia de 20 milhões de euros para contratar Maresca para o Estádio da União.

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