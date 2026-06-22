Das acusações de traição ao acordo de 20 milhões... O Manchester City encontra o sucessor de Guardiola

Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou um desdobramento importante nas negociações do Manchester City para contratar Enzo Maresca como sucessor de Pep Guardiola no comando da equipe.
Após a saída de Pep Guardiola, ao final da temporada, o Manchester City rapidamente encontrou seu sucessor: Enzo Maresca. No entanto, o problema é que, apesar de o Chelsea ter se separado do técnico italiano em janeiro de 2026, os Blues acusam o City de ter iniciado negociações com seu ex-técnico enquanto ele ainda estava vinculado a um contrato com o clube.
O Chelsea e o Manchester City passaram várias semanas tentando chegar a um acordo amigável.
E, de acordo com a rede “Sky Italia”, isso já aconteceu hoje.
Está previsto que o Manchester City pague ao Chelsea a quantia de 20 milhões de euros para contratar Maresca para o Estádio da União.