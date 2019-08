Daronco interrompe Vasco x São Paulo por gritos homofóbicos; veja reação na internet

Parte do público que foi ao São Januário na tarde deste domingo (25) proferiu gritos homofóbicos contra o São Paulo: "Time veado". Veja reação na web

Anderson Daronco paralisou o jogo entre e , disputado em São Januário, na tarde deste domingo (25) por conta de gritos homofóbicos de torcedores do mandante.

No segundo tempo, o árbitro parou o cronômetro para conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O juiz foi na direção do treinador e pediu a ele para conter o ânimo dos torcedores que estavam nas cadeiras do estádio. Daronco se reuniu também com alguns atletas vascaínos.

Vanderlei, no momento do pedido, se virou para a torcida e pediu uma mudança de postura imediata. O mesmo aconteceu com parte do elenco. Leandro Castán, dono da braçadeira de capitão, e Yago Pikachu agiram também para conter os torcedores vascaínos.

O STJD recomendou, em 19 de agosto de 2019, que "árbitros, auxiliares e delegados dos jogos relatem na súmula e documentos oficiais a ocorrência de manifestações preconceituosas e de injúria em decorrência de opção (sic) sexual por torcedores ou partícipes das competições".

Se os torcedores fizerem manifestações homofóbicas nas arquibancadas, pode haver até punição com perda de ponto no torneio disputado, de acordo com o STJD.

Veja, abaixo, reações da torcida nas redes sociais:

Acompanhando o jogo do Vasco pelo rádio e ouço que o juiz cobrou o Luxemburgo pelos gritos homofóbicos que a torcida gritava contra o São Paulo. O professor cobrou que a torcida parasse e ela parou. O STJD corretamente tem feito uma campanha de combate à homofobia. — Yuri (@yurisoares) August 25, 2019

bem que a cbf podia tirar os pontos do vasco pelos gritos homofobicos mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer — zetícia 🇾🇪 (@zjmpride) August 25, 2019

A torcida do Vasco se orgulhando por fazer gritos homofóbicos, sinceramente... — Evelyn (@SoyEvvy) August 25, 2019

Com gritos homofóbicos que podem nos tirar 3 pontos? — Odilon - Vasco ◤✠◢ (@Odilonthomaz) August 25, 2019