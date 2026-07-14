Dario Simic, ex-jogador do Milan e da Inter, foi preso sob a acusação de corrupção: ele é investigado por causa das licenças de um acampamento na Croácia

Dario Simic, ex-zagueiro do Inter, do Milan e do Dinamo de Zagreb, está no centro de uma investigação anticorrupção na Croácia. O ex-zagueiro foi preso sob a acusação de ter obtido ilegalmente as autorizações para construir um acampamento na costa central do país: a prisão ocorreu no âmbito de uma ampla operação conduzida pela polícia croata e pela USKOK, o órgão de combate à corrupção e ao crime organizado.





SIMIC HOJE — De acordo com a agência croata HINA, os investigadores constataram que uma inspeção no acampamento de Simic revelou a ausência de instalações sanitárias e que o terreno estava localizado fora de uma área permitida para construção. A investigação já se arrasta há vários anos e, no ano passado, o irmão do ex-jogador, Josip Simic, também havia sido preso sob a acusação de transações comerciais fictícias e evasão fiscal. Após encerrar a carreira de jogador, o croata abriu bares com sua família e administra uma importante empresa de água mineral na Croácia.









Simic foi preso sob a acusação de corrupção

A investigação sobre o acampamento: o que se imputa a Simic

A polícia prendeu Simic, que se viu no centro de um caso judicial que, na Croácia, envolveu várias pessoas. Segundo os investigadores, o acampamento teria sido autorizado graças a licenças obtidas de forma irregular com a intervenção do ex-dirigente Livljanic. O ex-zagueiro do Milan foi interrogado em Zagreb e permanecerá em prisão preventiva nas próximas horas, aguardando novos desdobramentos e interrogatórios que servirão para esclarecer o caso. Segundo a acusação, Livljanic teria emitido as autorizações com base em relatórios de inspeção que nunca teriam sido realizadas, fazendo constar nos documentos oficiais que ele havia visitado pessoalmente os acampamentos.





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O acampamento administrado por Simic também teria sido autorizado graças a licenças obtidas de forma irregular. Junto com o ex-zagueiro, também foi preso um empresário local, que teria atuado como intermediário. O ex-zagueiro se aposentou da seleção croata em 2008, tornando-se o primeiro jogador do país a atingir a marca de 100 partidas. Ao longo da carreira, ele vestiu as camisas do Inter e do Milan, conquistando um Scudetto e duas Ligas dos Campeões com os rossoneri, antes de encerrar a carreira no Dinamo de Zagreb. Após a aposentadoria, tornou-se empresário, abrindo diversos estabelecimentos com a família e fundando uma das empresas de água mineral mais conhecidas da Croácia.





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