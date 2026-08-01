Danny Welbeck é oficialmente jogador do Chelsea. O atacante de 35 anos chega do Brighton & Hove Albion e assinou com os Blues até meados de 2028.

A transferência de Welbeck já estava no ar havia algum tempo. Junto com Jordan Henderson (36), ele deve acrescentar a experiência necessária a este Chelsea, embora o meio-campista, que está sem clube após sua saída do Brentford, ainda não tenha sido apresentado.

Welbeck faz a mudança do Brighton por cerca de seis milhões de euros, em valores convertidos, onde o jogador de 42 partidas pela seleção (16 gols) se tornou um atleta muito valioso: 201 jogos, 51 gols e 18 assistências.

"Quando você ouve que o Chelsea tem interesse, isso te enche de imenso orgulho", disse Welbeck. "Sabendo que tipo de clube é o Chelsea: um clube que quer ganhar títulos e faz de tudo, temporada após temporada, para alcançar isso."

"Estou realmente honrado por vir jogar em um clube desse calibre em um momento que parece muito empolgante. Já conheço alguns caras e tive conversas fantásticas com o técnico, o que faz com que eu já sinta essa conexão."

"Tenho esse fogo no meu peito e estou pronto para dar tudo por este clube para deixar todos no Chelsea, e os torcedores, orgulhosos", afirmou Welbeck.

O produto das categorias de base do Manchester United terá de disputar posição no Chelsea com, entre outros, João Pedro, Marc Guiu e Liam Delap.