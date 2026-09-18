Danny Makkelie troca temporariamente a Holanda pela Arábia Saudita

Danny Makkelie apitará nas próximas semanas na Arábia Saudita. O árbitro foi designado com sua equipe para comandar partidas da Copa do Golfo Arábico, informa, entre outros, a KNVB.

Makkelie foi indicado pela UEFA, ao lado dos assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries e do VAR Erwin Blank, como representante europeu para a próxima edição do torneio. O português João Pinheiro e sua equipe também viajarão.

A Copa do Golfo será disputada de 23 de setembro a 6 de outubro de 2026, em Jeddah. Oito países participarão do evento, que é organizado para nações da região do Golfo.

Omã, Iraque, Kuwait e a anfitriã Arábia Saudita foram colocados no Grupo A, enquanto Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Iêmen formam o Grupo B.

Ao longo do torneio, ficará claro quais partidas Makkelie comandará. Para ele, Steegstra e De Vries, será uma nova missão internacional, depois de eles também já terem atuado na Copa do Mundo de 2026.

O árbitro de 43 anos comandou na Copa do Mundo os jogos da fase de grupos Marrocos x Haiti e Estados Unidos x Paraguai, além do mata-mata entre França e Suécia.

Makkelie já pode se preparar com tranquilidade para o torneio, já que neste fim de semana não recebeu da KNVB a designação para nenhuma partida da Eredivisie.