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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Danny Makkelie faz história na Copa do Mundo com um momento marcante na partida entre Estados Unidos e Paraguai

Estados Unidos da América x Paraguai
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Danny Makkelie registrou uma estreia na Copa do Mundo. O árbitro da Eredivisie comandou a partida entre Estados Unidos e Paraguai e foi o primeiro árbitro a utilizar a novíssima regra de identificação errada.

Antes do início da Copa do Mundo, a FIFA introduziu os novos recursos necessários para o VAR. No caso de identidade equivocada, o VAR tem a possibilidade de corrigir o árbitro se a infração tiver sido cometida pela outra equipe e um cartão vermelho ou amarelo tiver sido aplicado indevidamente.

O VAR Carlos del Cerro Grande chamou Makkelie ao monitor aparentemente de forma repentina após o intervalo. O que exatamente estava acontecendo não ficou claro a princípio. No fim das contas, Makkelie havia avaliado uma situação de forma totalmente errada.

Em um confronto entre Miguel Almirón e o capitão americano Tim Ream, este recebeu um cartão amarelo após uma suposta falta sobre o paraguaio.

Nas imagens que Makkelie também viu, ficou claro que Ream nem sequer havia tocado em seu adversário com a entrada. Almirón continuou sua corrida por um instante e depois caiu no chão como um cisne moribundo.

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Makkelie concluiu que nunca deveria ter dado o cartão amarelo a Ream e retirou a punição. Almirón recebeu então o merecido cartão amarelo. Um caso único.

Makkelie, que além disso quase não chamou a atenção, testemunhou em campo uma vitória dominante dos Estados Unidos. O Paraguai não teve a menor chance (4 a 1).

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