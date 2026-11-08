O sc Heerenveen vai perdendo para o Feyenoord por 2 a 1 no intervalo, e os visitantes devem a vantagem, entre outras coisas, a um pênalti discutível. O zagueiro do Heerenveen Vasilios Zagaritis foi atingido pela bola no braço de apoio, mas, apesar dos protestos veementes, o árbitro Danny Makkelie e o árbitro de vídeo Clay Ruperti mantiveram a decisão. Incompreensível, na opinião do comentarista da ESPN Arnold Bruggink.

Pouco menos de cinco minutos depois de Anis Hadj Moussa colocar o Feyenoord à frente no placar com um belo gol, Makkelie marcou um pênalti praticamente do nada, após um cruzamento de Givairo Read bater no braço de apoio de Zagaritis.

Os jogadores do Heerenveen pareciam acreditar que Makkelie voltaria atrás na decisão. O árbitro, porém, não mudou de ideia, mesmo após conversar com Ruperti, e Nacho Ferri converteu a cobrança.

"Hoje em dia, a regra diz que pode ser pênalti se você usa o braço de apoio para aumentar a extensão do corpo. Mas não é isso que acontece aqui, pelo amor de Deus! Eu realmente acho isso um absurdo. Quando vejo isso, penso..."

"Foi o árbitro assistente quem tomou essa decisão. Makkelie não marcou o pênalti, mas onde está o VAR? O VAR precisava intervir aqui e dizer: 'Pessoal, vocês estão completamente errados.' Pelo amor de Deus!"

"Uau, acho isso realmente inacreditável", afirma Bruggink, que entende perfeitamente a reação das arquibancadas à decisão controversa da equipe de arbitragem. "Não consigo entender isso de jeito nenhum!"