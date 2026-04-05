Danny Makkelie dá uma atualização: o triângulo local intervém, horário de início ainda desconhecido

O árbitro Danny Makkelie deu uma atualização à ESPN. O início do IJsselderby entre Go Ahead Eagles e PEC Zwolle foi adiado devido ao uso de máscaras proibidas pelos torcedores do Zwolle.

“Eles estão agora retirando os torcedores da arquibancada. Os torcedores tiveram a oportunidade de retirar os acessórios que cobriam o rosto, mas não atenderam ao pedido”, informou Makkelie à ESPN.

Segundo o árbitro, a comissão local tomou uma decisão. “A arquibancada deve ser esvaziada.”

Não era uma opção deixar o jogo prosseguir com torcedores usando máscaras, pois havia acordos prévios entre os dois clubes.

“Entendi que os torcedores do PEC Zwolle poderiam comparecer sob a condição de que não houvesse fogos de artifício nem máscaras, e que se comportassem normalmente”, explica o árbitro.

Imagens da ESPN mostram que grande parte dos torcedores de Zwolle usava máscaras que cobriam o rosto. “E agora também estão jogando fogos de artifício. É uma vantagem que isso não tenha acontecido durante a partida”, considera Makkelie.

Ainda não há um horário limite para o início, segundo o árbitro. “Pelo que entendi, eles vão esvaziar a arquibancada visitante agora. Depois, os jogadores vão fazer o aquecimento e então começaremos o mais rápido possível.” Segundo Makkelie, não há, no momento, um horário limite para o início, e ele espera que ninguém precise voltar em outro dia para o IJsselderby.