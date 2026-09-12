Danny Buijs tira conclusão impiedosa sobre os próprios jogadores após Fortuna Sittard x Ajax: “Aqueles garotos nunca vão…”

Danny Buijs está bastante doente pela derrota do Fortuna Sittard para o Ajax (1 a 5), como deixou claro em sua entrevista à ESPN. Principalmente a maneira como sua equipe sofreu os gols causa enorme frustração.

O Fortuna até conseguiu competir bem por um tempo contra o Ajax, chegou a fazer 1 a 1 após o intervalo, mas acabou mesmo assim sofrendo uma derrota pesada. Segundo Buijs, isso se deve sobretudo aos seus próprios defensores.

“Depois do intervalo, você dá sorte, porque eles têm uma chance claríssima para fazer o 0 a 2. Defendemos de forma realmente dramática”, disse Buijs. “Mas aí você faz o 1 a 1. É isso que você quer. Então espera por mais. E aí acaba ficando tudo tão bobo. Acho que eles fizeram três dos cinco gols em escanteios. Se isso acontece, você nunca vai conseguir um resultado contra o Ajax.”

“Isso pode acontecer uma vez, mas, se acontece várias vezes, isso também diz alguma coisa”, afirmou Buijs, que vê seus jogadores não conseguirem manter a concentração durante noventa minutos. “Isso também é uma qualidade, uma qualidade subestimada. Esse também é o motivo pelo qual muitos garotos que hoje jogam em clubes como o Fortuna nunca chegam a PSV, Ajax ou Feyenoord, porque lhes faltam alguns aspectos. E este é um deles.”

Uma conclusão duríssima de Buijs, que, aliás, não é crítico apenas com seus defensores. O atacante Lecquincio Zeefuik também não correspondeu às suas expectativas, por isso foi substituído já no intervalo. “Não achei que ele foi tão bem. Ele já tinha um cartão amarelo. Também achei que, mentalmente, ele não estava totalmente bem no jogo”, explicou Buijs.

“Estou me referindo à forma como ele reage aos companheiros de equipe quando eles dizem alguma coisa. Naquele lance do cartão amarelo, a situação pode facilmente se transformar em algo maior. Ele se envolve nesse tipo de momento com frequência demais.”

“É isso que ele precisa aprender. Nesse aspecto, precisa melhorar muito. Aí você pode dizer: ele ainda é só um garoto de 21 anos. Ele faz coisas extremamente bonitas, mas também faz uma quantidade inacreditável de coisas que absolutamente precisam ser melhores”, opinou o treinador do Fortuna.