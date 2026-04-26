Danny Blind se pronuncia sobre um possível retorno de Daley Blind ao Ajax

No Ziggo Sport, Danny Blind falou na tarde de domingo sobre um possível retorno do filho Daley ao Ajax. No sábado, Ronald de Boer havia indicado que o zagueiro estava interessado em voltar para Amsterdã.

O contrato de Blind está chegando ao fim. O zagueiro chegou ao Girona em 2023 e já disputou 107 partidas pelo clube catalão.

“Sei que Blind quer muito ir para o Ajax”, disse De Boer no sábado, mas também percebeu que Blind talvez tenha que se contentar com um papel de reserva no ‘seu’ clube. “É bem complicado, porque Youri Baas joga lá agora.”

Os sinais de Blind pai são menos positivos para o Ajax. “O Girona quer renovar. Então, eles ainda devem entrar em contato.” No entanto, a renovação do contrato ainda depende de vários fatores.

“Eles ainda vão aparecer, mas nem mesmo estão garantidos. A disputa está muito acirrada na Espanha. Se você vencer duas vezes, entra na briga por uma vaga nas competições europeias, mas se perder duas vezes, talvez ainda seja eliminado”, explicou o ex-diretor do Ajax. “Mas, fora isso, não posso dizer nada a respeito.”

Ele próprio gostaria de ver o retorno do filho. “Como pai, eu gostaria, mas como jogador de futebol, acho ótimo onde ele está. Se o Girona se mantiver na primeira divisão, está tudo bem se ele ficar lá. Mas enfim, ele tem 36 anos e não sou eu quem decide.”

De acordo com Blind pai, parar não é uma opção para o filho. “Ele está em forma. Ainda não vejo outro Daley Blind. Não é que ele tenha ficado superrápido, mas ele está simplesmente em ótima forma.” Danny não dá nenhum conselho urgente a Daley. “É a carreira dele. Ele é que tem que tomar as decisões.”