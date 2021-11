Danilo prioriza Santos "número um" e América-MG em volta futura ao Brasil: "Não penso em jogar em outro time"

Danilo priorizará Santos e América-MG se decidir no futuro voltar ao Brasil. Em entrevista exclusiva concedida para a Goal, o lateral-direito colocou os dois clubes pelos quais atuou no País no topo da sua preferência para um eventual retorno. O Peixe, pelo qual foi tricampeão da Libertadores, é o "número um".



No momento, porém, o jogador diz se sentir em casa na Juventus e não pensa em retornar. Aos 30 anos, o lateral-direito vestiu pela primeira vez a braçadeira de capitão do clube italiano recentemente e quer seguir na Europa.



"Sempre na vida e carreira tive objetivos curtos, porque quando mira longe você perde o foco. Claro que tem de ter caminhos e direcionamentos, mas objetivo curto motiva para trabalhar. Não está na minha cabeça agora (voltar ao Brasil). Objetivo é ajudar a seleção, recolocar a Juventus no caminho das vitórias, alcançar os primeiros times do campeonato, mas se em algum momento achar que voltar para o Brasil é uma opção nem consigo pensar em jogar em outro time. O Santos é prioridade em tudo: número um. O América-MG também estaria nesse pote, muito bacana o trabalho deles, sou próximo ao presidente Salum. Acompanho e acho muito legal. Então, Santos e América-MG seriam os dois clubes que estariam com prioridade", disse Danilo.



Recentemente, Danilo foi alvo de uma sondagem do Bayern de Munique, da Alemanha, mas não cogitou sair da Juventus, clube com o qual tem contrato até 2024.



"Estavam procurando e precisando de uma peça para a lateral direita e houve sondagem, busca por informação, mas naquele momento não tinha em mente trocar de clube e de país outra vez, até porque me sinto muito à vontade na Juventus, me tratam bem e me sinto verdadeiramente em casa", disse.



Mais artigos abaixo

"Tudo o que vivi no futebol antes me preparou para chegar a Juventus no momento certo. Antes tive várias chances e por uma coisa ou outra não funcionou. Acho que foi da maneira certa pra chegar com a melhor bagagem futebolística, mental, mais completo como homem e poder dar um trabalho melhor para Juventus. É gratificante ter o reconhecimento de grandes clubes, como Bayern de Munique procurar se informar, saber de você, mas acho que passei desse momento. Hoje busco mais estabilidade, estar tranquilo na minha casa que é a Juventus".



Antes da Juventus, Danilo defendeu Manchester City, Real Madrid e Porto. Ele está na Europa desde 2011, quando foi vendido pelo Santos após ser tricampeão da Libertadores no time de Neymar e Ganso.