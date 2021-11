Danilo mira futebol dominador por seleção forte na Copa de 2022: "Dar show é para artista"

A seleção brasileira tem de buscar cada vez mais desempenhar um futebol melhor, mas não dar show, na visão do lateral-direito Danilo, da Juventus e titular do time do técnico Tite classificado para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Em entrevista exclusiva concedida para a Goal antes da vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, resultado que carimbou a vaga na principal competição de seleções do mundo, Danilo disse o que considera importante fazer após o Brasil garantir um lugar no Catar.

"Tem de buscar outros objetivos para não ficar vago. Classificou para a Copa do Mundo. E aí? Quais são os objetivos? Vai esperar um ano para a Copa? Não, esperar um ano para a Copa vai chegar despreparado. Isso é certo. Então tem de colocar objetivos curtos e concretos. A cada próximo jogo, treino desempenhar um melhor futebol. Não dar show. Show é para artista (risos). Não estamos para dar show certamente, mas ter um futebol concreto, com vitória e que seja dominador. Esse talvez seja o nosso objetivo. Isso é o que penso como objetivos curtos".

Danilo apontou a vitória por 4 a 1 sobre o Uruguai como um jogo no qual a seleção teve uma atuação convincente, mas pontuou que nem sempre isso vai ser possível por causa da dificuldade imposta pelos adversários nas partidas.

"Apesar de as equipes sul-americanas não serem consideradas as melhores por muitos, são jogos muito difíceis. Jogadores importantes das principais ligas. Todo mundo estuda futebol, é capaz de montar um sistema defensivo forte. Claro que em determinados momentos como contra o Uruguai, um jogo muito fluído, é bacana. Acontece porque estamos em busca disso, trabalhamos para ter esse tipo de jogo, mas tem jogo no qual o time adversário vai dificultar ao máximo. Quando isso acontecer o mais importante é o que? Vencer e ser sólido, que é o que somos. Na maioria das vezes vencemos jogos e sofremos pouco. Isso é pra mim o caminho mais importante, depois aprimorar uma coisa aqui e ali até chegar ao objetivo principal", afirmou Danilo.

Desde a participação na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica, nas quartas de final, Danilo colocou o foco em ser o lateral da seleção no Catar. Durante um treino na Rússia, ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo que o tirou da competição. Antes, ele também havia sentido um problema na região do quadril durante outra atividade. Ele jogou uma partida contra a Suíça durante o Mundial.

"Passei por tudo o que passei na Copa: lesionar uma vez, recuperar e depois logo em seguida lesionar de novo. Tive de ter muita força mental. A partir dali meu objetivo foi Copa de 2022. Esse era o objetivo maior. Dentro disso pequenos objetivos: ser o lateral da seleção brasileira, e contribuir pra equipe ter uma caminhada sólida. Passos pequenos e firmes. Acho que viemos fazendo isso nas Eliminatórias. A Copa de 2022 é o objetivo principal, mas como equipe temos de aproveitar cada possibilidade de jogo, de se unir, estar junto, é melhorar nem que seja 1cm cada vez. Tem que melhorar a fluidez de jogo? Vamos melhorar a fluidez de jogo. Solidez defensiva? Melhorar um passinho de cada vez".