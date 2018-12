Danilo, ex-Corinthians, é anunciado como novo reforço do Vila Nova

Revelado pelo rival Goiás, meia acertou vínculo até o fim de 2019 com o Tigrão

O Vila Nova anunciou na tarde desta segunda-feira (24) a contratação do meia Danilo, de 39 anos, que defendeu nas últimas nove temporadas o Corinthians. O experiente jogador assinou vínculo até o fim de 2019 com o Tigrão, que tem como grande objetivo no ano que vem voltar para a Série A do Brasileirão.

Revelado pelo rival Goiás, Danilo deixou o Corinthians após o término da temporada por conta do desejo de jogar mais um ano antes de encerrar a carreira.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Danilo começou a carreira profissional no Goiás, onde jogou entre 2000 e 2003. Depois, se transferiu para o São Paulo, onde conquistou o Paulistão, a Libertadores e o Mundial, em 2005, e o Brasileiro, em 2006.

Depois de três anos no Kashima Antlers, do Japão, Danilo foi contratado pelo Corinthians, onde viveu o auge da carreira, conquistando oito títulos: Paulistão (2013 e 2018), Brasileirão (2011, 2015 e 2017), Libertadores (2012), Mundial (2012) e Recopa (2013).