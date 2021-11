Danilo cita despedida de Kroos na Alemanha e vê exagero em repercussão com Neymar

Danilo, da Juventus, acredita que Neymar tinha os motivos dele para ter apontado a próxima Copa do Mundo de 2022 como a última da carreira, em entrevista ao DAZN. O lateral-direito, no entanto, vê exagero na repercussão da declaração e citou a saída de Toni Kroos da seleção da Alemanha como comparação.

"É complicado. Jogadores de outras seleções falam desse assunto. O Toni Kroos deixou a seleção da Alemanha recentemente. Não são (notícias) tão escandalosas como quando Ney fala. Ele tem de tomar cuidado, mas se falou isso tem os motivos dele, os "porquês" dele. Certamente as pessoas que trabalham com ele pensam e analisam. É um assunto muito pessoal, difícil opinar porque ninguém sente nada por ninguém. Espero que esteja muito tempo conosco porque é muito bonito ver ele jogar de perto", disse Danilo, em entrevista exclusiva concedida para a Goal na semana passada.

Danilo acredita que Neymar seguirá como protagonista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Os dois se conhecem desde 2010, quando jogaram juntos no Santos.

"Sem dúvida, nem precisa ser falado. Eu às vezes falo porque muita gente não conhece de perto. Por conhecer desde a época de Santos, conheci poucos jogadores tão apaixonados por jogar futebol como ele".

Danilo e Neymar marcaram os gols da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Peñarol, na final da Libertadores de 2011, no Pacaembu. O lateral fez o segundo gol do Peixe de pé esquerdo e revelou ter recebido uma dica do craque e parceiro para finalizar da maneira que fez naquela partida.

"Naquele jogo tinha tentado duas vezes com força, e não tinha pegado bem na bola. O Ney sempre falava: 'Pô, quando puxar pra dentro, às vezes tira, às vezes não bate com força. Naquela cheguei no limite para dar a pancada, e no último minuto eu só coloquei. Tum! (imitou barulho com a boca). Naquele dia falei para ele: 'Te escutei dessa vez e deu certo".