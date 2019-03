Danilo Avelar, mais um capítulo do Carille "Midas" no Corinthians

O lateral mudou da água para o vinho sob o comando do treinador, que em sua primeira passagem também ficou marcado por recuperar outros jogadores

Poucos acreditavam no sucesso do quando Fabio Carille foi efetivado como treinador, no final de 2016 pensando já na temporada 2017. Seria a primeira oportunidade no comando de um time profissional, e justamente um dos mais populares do país.

Meses depois, Carille deu a sua resposta da melhor forma: em campo e com títulos - paulista e um brasileiro levantado com sobras. Além de uma efetividade gigante ao longo daquela temporada, especialmente nos chamados ‘jogos grandes’, o viu jogadores antes criticados ganharem vida nova sob o comando do treinador.

Foram o caso especialmente de Romero, Rodriguinho e Jô naquela ocasião. O paraguaio, contratado em 2014 por Tite, nunca havia sido unanimidade – nem mesmo quando fazia a diferença com gols. Foi justamente sob o comando de Carille que o meia-atacante ganhou regularidade maior e sua entrega, especialmente na transição ataque-defesa, conquistou a Fiel. O título paulista foi um marco, especialmente pelo gol marcado na final contra a .

“É verdade que com Tite fiquei muito tempo na reserva, mas tenho de trabalhar para seguir titular. Aqui cada dia é uma briga forte pela posição. Têm muitos jogadores de qualidade. Ele (Carille) deu essa confiança que eu precisava. Sou um cara muito autocrítico. A confiança do treinador é muito importante. Vivo meu melhor momento no Corinthians conseguindo esse título”, disse o paraguaio após o título estadual. Meses depois, o bom momento seria reafirmado com a conquista do brasileiro.

Romero, Jô e Rodriguinho: desacreditados antes de trabalharem com Fabio Carille (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

A situação envolvendo Rodriguinho não demonstrou uma transformação tão gigantesca, uma vez que o meia-atacante já havia demonstrado bom futebol nas oportunidades que teve ao sair do banco de reservas no título brasileiro de 2015. Mas sob o comando de Carille, o jogador encontrou definitivamente a regularidade que alavancou de vez a sua carreira e finalizou aquele Brasileirão de 2017 como líder de assistências do time (6). Jô retornou ao clube desacreditado e reencontrou o seu auge, sendo decisivo em clássicos e anotando 18 gols no caminho rumo ao título nacional - onde foi eleito craque do campeonato.

Gustagol, enfim encontrando sucesso no Timão em 2019 (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

O toque de Midas de Carille voltou a mostrar sua força em 2019. E não apenas na afirmação de Gustagol como artilheiro, algo iniciado em 2018 quando o jogador esteve emprestado ao treinado por Rogério Ceni. Tudo bem que ainda é muito cedo, mas a evolução de Danilo Avelar sob o comando do treinador, que voltou ao clube nesta temporada após um ano na , é impressionante. O lateral-esquerdo, cedido pelo , foi um dos jogadores mais perseguidos pela torcida em 2018 – quando o time flertou com o rebaixamento. Hoje, parece outro jogador.

Avelar, 4 gols na temporada, 3 gols no paulista.

Vive um ano e 2019 ótimo, marcando gols e sendo seguro.

O Carille conseguiu recuperar o homem. pic.twitter.com/1iwJM2Jjvg — Depressão corinthiana (@depre_1910) 21 de março de 2019

Em 15 jogos, o lateral-esquerdo já fez quatro gols. Todos eles decisivos e importantes: fez o da vitória sobre o , o do empate no triunfo de virada sobre o Avenida e, nos últimos dois compromissos, garantiu os três pontos contra Oeste e . Se o Timão parecia desesperado para repatriar Guilherme Arana, do , o foco agora está em contratar Avelar (que pertence ao Torino) em definitivo.

#Avelenda - Em Itu, Danilo Avelar decide, Corinthians vence o Ituano por 1 a 0 e garante a liderança do grupo C na primeira fase do 2019. Adversário das quartas de final será a Ferroviária.#ITUxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/JuYfS1ahwT — Corinthians (@Corinthians) 21 de março de 2019

Ao contrário do rei Midas, citado na mitologia grega, Carille não transforma em ouro tudo o que encosta. Nomes como Kazim Kazim, em 2017, deixam isso evidente. Mas o seu histórico no Corinthians mostra um raro dom para transformar alguns atletas criticados pelos torcedores. Danilo Avelar é o caso mais recente desta receita que tem como base a melhora do conjunto para, aí sim, levantar o moral de quem parecia estar perdido.

“Mudou no geral (em relação a 2018), não só no aspecto pessoal, mas o conjunto, ambiente, não que era ruim no ano passado, mas mudou a filosofia de trabalho. Temos muito empenho, a receita é essa. Com o conjunto bem, o individual melhora”, disse Avelar após o gol marcado sobre o Ituano, na última quarta-feira (20).