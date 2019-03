Danilo Avelar comemora bom momento no Corinthians e espera por renovação

Lateral-esquerda que desempenho contribua para renovação de contrato

Danilo Avelar, mais uma vez, foi o heroi do . Na tarde deste domingo (17), ele marcou o único gol do na vitória sobre o Oeste, na Arena, em partida válida pela 11ª rodada do .

Alvo de desconfiança da torcida corintiana no início da temporada, o lateral-esquerdo comemorou a boa fase no clube.

"O ano começou com muitas coisas novas, metodologia nova, então era natural que no início tivesse um ponto de interrogação. Meu objetivo não é fazer gol importante, mas sim ajudar a equipe a sempre vencer. O professor (Fábio Carille) deixa a gente confiante e consequentemente os gols estão saindo", disse Avelar, que também marcou nas vitórias sobre e Avenida (Copa do ).

#Classificado



Danilo Avelar vibrou demais com o gol que deu a vitória e a classificação para o Timão neste domingo na @A_Corinthians!



📷 Rodrigo Gazzanel/ Agência Corinthians pic.twitter.com/eJqBbds2Hm — Corinthians (@Corinthians) 17 de março de 2019

O jogador tem contrato até 31 de julho com o Corinthians e espera que o bom momento contribua para uma renovação de contrato.

"Não sei (em que ponto está a renovação) e espero que fique no Corinthians. Estender o contrato é o que quero para o futuro. Quem entende de futebol sabe analisar todos os pontos de cada jogador. E eu tenho coisas a somar. A bola aérea é uma delas e estou feliz por ter ajudado com mais um gol. O time inteiro melhorou. E com o conjunto bem, o individual aparece. Todos estão à vontade, com confiança, tranquilidade e concentração", finalizou.



A vitória deu ao Corinthians a vaga às quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão irá enfrentar a Ferroviária na próxima fase, mas ainda precisa vencer na última rodada para ter a vantagem de decidir em casa.