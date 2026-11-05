Daniel Farke mira contratação do meio-campista malinês Issouf Sissokho em janeiro após um ano de observação pelo Leeds United

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O técnico do Leeds United, Daniel Farke, avalia uma investida na janela de inverno pelo meio-campista Issouf Sissokho, do Maccabi Tel Aviv, após acompanhar sua evolução por mais de 12 meses. No entanto, o clube da Premier League precisa agir rapidamente para levar o malinês de 24 anos a Elland Road antes de outros clubes europeus interessados no início do ano.

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Clube de Yorkshire prepara investida para a janela de inverno

Segundo o TEAMtalk, o Leeds se prepara para apresentar uma proposta formal pelo volante quando a janela de transferências de janeiro abrir, depois de não conseguir reforçar o meio-campo durante o verão. Após acompanhar de perto o ex-jogador do Bordeaux por mais de um ano, os responsáveis pelas contratações o veem como uma opção ideal para fortalecer o elenco de Farke. Um fator crucial para as chances do Leeds é que o jogador está aberto a se mudar para a Inglaterra e prefere uma transferência para Yorkshire Ocidental.

Rivais europeus entram na disputa pela contratação

Apesar da preferência do jogador, o clube da Premier League enfrenta forte concorrência da Espanha e de Portugal para contratá-lo. O Levante, de La Liga, é atualmente o interessado mais adiantado: já abriu conversas com os representantes de Sissokho e prepara uma oferta de cerca de € 5 milhões (£ 4,2 milhões/$ 5,6 milhões).

Além disso, o Braga, participante da Liga Conferência Europa, incluiu o malinês em sua lista de alvos e pode apresentar uma proposta na janela de inverno caso seu atual clube indique estar aberto a uma venda. Como Sissokho tem contrato até junho de 2027, com opção do clube por mais 12 meses, os interessados não podem negociar um pré-contrato e precisam acertar o valor da transferência diretamente com o clube israelense.

Bom desempenho desperta grande interesse

A reputação de Sissokho cresceu de forma constante desde sua chegada à primeira divisão israelense, vindo do Bordeaux, da França, em 2024. Pelo clube francês, ele havia disputado 65 partidas pela equipe principal. Durante sua passagem por Tel Aviv, o volante acumulou 97 jogos em todas as competições e ajudou a equipe a conquistar o campeonato e a copa nacional.

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Além das conquistas pelo clube, o jogador de 24 anos representou Mali nas categorias sub-23 e olímpica. Com o volante interessado em se testar no mais alto nível possível, fontes indicam que um acordo na janela de inverno é viável, enquanto clubes das cinco principais ligas da Europa se preparam para entrar na disputa.

Leeds precisa agir rapidamente em janeiro

A diretoria do Leeds precisa agir rapidamente para igualar ou superar a proposta de € 5 milhões que o Levante prepara quando a janela de inverno abrir, caso queira evitar a perda de um alvo que acompanha há muito tempo. Contratar Sissokho no início da janela daria a Farke a profundidade no meio-campo que lhe faltou no verão, enquanto o Leeds busca consolidar sua posição na Premier League durante a segunda metade da temporada. Enquanto isso, o Maccabi se prepara para receber propostas formais à medida que a passagem do volante por Israel se aproxima do fim.