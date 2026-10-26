Daniel Farke aposta que James Trafford, “o mais promissor”, será o goleiro titular da Inglaterra após atuação heroica contra o Leeds United

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O técnico do Leeds United, Daniel Farke, acredita que James Trafford está destinado a chegar ao mais alto nível do futebol internacional após seu início impressionante em Elland Road. O jovem goleiro foi o destaque na conquista de um empate sem gols muito disputado fora de casa contra o Sunderland.

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Farke exalta o potencial de Trafford para a seleção inglesa

Farke não poupou elogios a Trafford e classificou o reforço contratado no verão como o jovem goleiro em desenvolvimento mais empolgante do futebol britânico atualmente. O jogador de 24 anos foi fundamental para que o Leeds saísse do Stadium of Light com um ponto, fazendo uma série de intervenções decisivas para segurar o Sunderland durante um tenso confronto pela Premier League.

O treinador destacou a trajetória de longo prazo do goleiro e sugeriu que uma vaga regular na seleção inglesa está ao seu alcance se ele continuar evoluindo no clube. “É claro que, para mim, ele é o jovem goleiro mais promissor do Reino Unido e tem todo o potencial, mais ou menos, para um dia também ser o goleiro número 1 da Inglaterra”, disse Farke, segundo a ESPN. “Ele mostra essa capacidade por nós dia após dia, semana após semana, mas precisa continuar assim e demonstrá-la com consistência. Mais uma vez, espero atuações como esta porque ele tem potencial para isso e, de todo modo, estamos todos felizes por tê-lo.”

Defesas decisivas no Stadium of Light

Durante o empate sem gols contra o Sunderland, Trafford precisou mostrar todo o seu repertório para garantir que o Leeds não sofresse gols. Ele defendeu duas finalizações do atacante Brian Brobbey nos primeiros 45 minutos e manteve a concentração após o intervalo para impedir Nilson Angulo de marcar em um período de pressão constante.

Revelado nas categorias de base do Manchester City, o goleiro chegou ao Leeds em uma negociação no valor inicial de £ 40 milhões, quantia que surpreendeu alguns observadores. Farke, porém, sustenta que o investimento significativo se justificava pela qualidade que o jovem acrescenta ao elenco, tanto pela capacidade técnica quanto pelo impacto psicológico sobre os defensores que jogam à sua frente.

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Confiança e presença na defesa

Farke observou que a presença de Trafford dá segurança à defesa do Leeds, frequentemente testada por um Sunderland desesperado para deixar a última posição da tabela. O treinador explicou que, embora as defesas feitas no sábado fossem esperadas de um jogador do seu nível, é a postura geral do goleiro que realmente o diferencia dos demais.

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“Eu não diria que houve uma defesa inacreditável, de classe mundial, mas várias boas defesas. Ele também mostrou hoje por que estávamos tão determinados a contratá-lo. Sim, sua confiança natural e suas habilidades, sua presença e sua confiança também inspiram os jogadores à sua frente. Mas, para ser sincero, eu esperava uma atuação assim dele. Foi por isso que gastamos dinheiro para contratá-lo”, acrescentou Farke.

Expectativas para o destaque de Elland Road

Apesar dos muitos elogios, Farke está determinado a manter o goleiro com os pés no chão e enfatizou que o nível mostrado contra o Sunderland deve se tornar a regra, não a exceção. O Leeds ocupa atualmente a metade superior da tabela da Premier League após oito partidas, e manter uma defesa sólida será crucial para suas ambições no restante da temporada 2026/27.

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“Também espero que um goleiro do Leeds, neste nível, esteja presente aqui e ali em um jogo difícil fora de casa. Não espero nada menos do que a atuação que ele mostrou hoje”, concluiu o técnico alemão.