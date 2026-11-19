Daniel Alves afirmou que a fé lhe deu uma sensação de felicidade e plenitude que ele não encontrou durante sua carreira esportiva.
Alves deu essas declarações durante uma de suas palestras religiosas como pregador evangélico, na qual relembrou detalhes do período que passou no presídio de Brians 2, perto de Barcelona, que se estendeu por 14 meses, explicando que recebia 113 euros pelos trabalhos que realizava dentro da unidade prisional.
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Diante do público, Alves disse: "Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus. Mas na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que quando ganhava milhões".
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Em seguida, ao descrever sua relação com Deus e a mudança em sua visão de vida, acrescentou: "Sou de fazer muitas perguntas. Sou uma criança diante Dele. Pergunto tudo a Ele".
As declarações fazem parte de uma série de palestras e encontros religiosos dos quais Alves vem participando recentemente, depois de se dedicar à pregação evangélica e passar a falar publicamente sobre sua experiência na prisão e sobre o que descreve como a transformação espiritual pela qual passou.
Alves, de 43 anos, foi preso em janeiro de 2023, acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma casa noturna de Barcelona, em um caso ocorrido em dezembro de 2022.
Em fevereiro de 2024, ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão, mas foi solto provisoriamente em março do mesmo ano, após pagar fiança de 1 milhão de euros, depois de passar cerca de 14 meses em prisão preventiva.
Em um desdobramento judicial posterior, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, na Espanha, anulou a condenação em março de 2025 e o absolveu em grau de recurso, considerando que a sentença anterior apresentava uma série de contradições e que as provas não eram suficientes para afastar a presunção de inocência.
Ao longo da carreira, Alves vestiu as camisas de alguns dos maiores clubes da Europa, com destaque para Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, e conquistou diversos títulos nacionais e continentais.
O lendário lateral-direito é considerado um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, com 46 títulos oficiais na carreira, segundo as estatísticas do Barcelona.
O defensor brasileiro disputou 409 partidas oficiais pelo clube catalão, marcou 23 gols e conquistou 23 títulos, com destaque para 3 Champions League e 6 Campeonatos Espanhóis.
Ele também foi campeão italiano com a Juventus e conquistou o Campeonato Francês duas vezes com o Paris Saint-Germain.
Pela seleção, disputou 126 partidas com a seleção brasileira e foi campeão da Copa América duas vezes, em 2007 e 2019, e da Copa das Confederações também duas vezes, em 2009 e 2013.