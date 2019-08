Daniel Alves no Morumbi teve pico de 200 mil visualizações; Grêmio beirou 800 mil

Apresentação de Daniel Alves no São Paulo teve pico de 200 mil visualizações simultâneas. Jogador de 36 anos assina com o clube até 2022

O apresentou Daniel Alves como seu novo reforço na noite dessa terça-feira (7). A chegada do craque foi uma grande festa, com 45 mil presentes no Morumbi. O primeiro ato do lateral direito com a camiseta tricolor também foi transmitido por streaming. De acordo com o departamento de comunicação do clube, houve 206 mil visualizações simultaneas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A informação sobre o número de visualizações foi divulgada por Guilherme Palenzuela, diretor de comunicação do clube paulista.



(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

"Teve Profeta recepcionando, Kaká entregando a camisa, Luis Fabiano e 45 mil pessoas no Morumbi! Não viu? Quer ver de novo? A #SPFCtv transmitiu ao vivo, com pico de 206 mil visualizações simultâneas, e você pode ver tudo aqui no link!", escreveu em seu perfil no Twitter.

Teve Profeta recepcionando, Kaká entregando a camisa, Luis Fabiano e 45 mil pessoas no Morumbi! Não viu? Quer ver de novo? A #SPFCtv transmitiu ao vivo, com pico de 206 mil visualizações simultâneas, e você pode ver tudo aqui no link! #DaniEstáAqui https://t.co/akjXmPGEg2 — Guilherme Palenzuela (@gpalenzuela) August 7, 2019

A apresentação de Dani Alves pode ser comparada a outros grandes eventos que são transmitidos por streaming atualmente. A Libertadores apresenta os jogos disputados às quintas por meio do Facebook. O mesmo acontece com a .

Para se ter ideia, o jogo do nas oitavas de final da Libertadores 2019, vencido por 2 a 0, contou com pico de 763 mil visualizações simultâneas.

Mais artigos abaixo

O recorde em jogos do torneio continental ocorreu ainda na fase de grupos. Em 11 de abril, pela quarta rodada do Grupo D, pouco mais de um milhão de pessoas assistiram à partida 6-1 San José (BOL).

A vitória do sobre o , por 4 a 0, na volta da semifinal da UEFA Champions League, foi assistida por 1,1 milhão de usuários simultâneos.