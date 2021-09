Daniel Alves no Flamengo? Marcos Braz: "Não temos nada a ver com o problema do São Paulo"

Dirigente do Rubro-Negro despista ao ser perguntado sobre possibilidade de contratar jogador que está de saída do Tricolor paulista

O Flamengo vai contratar Daniel Alves? O tema foi assunto depois da apresentação de David Luiz, nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva, o vice de futebol Marcos Braz respondeu a respeito e despistou da seguinte maneira:

"O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Daniel Alves", ressaltou o dirigente, que também se o Rubro-Negro ainda está no mercado em busca de mais contratações.

"Flamengo está sempre atento ao mercado e oportunidades. Canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar. Se está fechada ou não a janela, é pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades de mercado. Isso não quer dizer nada em relação ao Daniel Alves. Não sei nem se tem problema (com o São Paulo)", disse.

Na última sexta-feira, Daniel Alves comunicou à direção do São Paulo por meio de seus representantes que não iria mais treinar enquanto o clube não quitasse a dívida pendente. Os valores são de cerca de R$ 18 milhões. Diante disso, o departamento de futebol do São Paulo anunciou que Daniel Alves não está mais à disposição do técnico Hernán Crespo e não joga mais pelo time.

Desde então, clube e jogador estão em contato para encontrar uma solução de rescisão do contrato válido até dezembro de 2022. O São Paulo tentou oferecer um parcelamento a longo prazo com início de pagamento em 2022, mas o estafe do jogador recusou essa oferta.

Aos 38 anos, Daniel Alves fez seis jogos pelo São Paulo no Brasileirão e ainda pode defender um outro time na competição. O prazo para inscrição de contratos no BID da CBF e utilização no Brasileirão é o dia 24 de setembro.